Болот Джунусов о скандале с феминале: Сила нации не в плетках перед женщиной

Болот Джунусов — первый заместитель руководителя аппарата правительства. Однако он подчеркнул, что выражает свое личное мнение по поводу скандала вокруг феминале в Музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева.

«Как гражданин страны, я не могу закрывать глаза на происходящее, поэтому решил высказаться», — пояснил Болот Джунусов.

24.kg решило поделиться его мнением.

О неприемлемом

Увольнение Миры Джангарачевой — это не только скандал в культурной жизни республики, но это еще и тест на готовность нашего общества к изменениям, развитию.

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На мой личный взгляд, не стоит вешать нижнее белье, в том числе и мужское, в том же пространстве, где вчера только вспоминали Суйменкула Чокморова.

Однако это всего лишь мой взгляд, который я вынужден выносить публично, потому что в ходе скандала проявилось агрессивное поведение противников выставки.

Любое культурное событие — это спор. Кто-то понял, кто-то нет, кому-то нравится, кому-то иначе. Выставка — это вопрос спора, спора эстетического, культурного, этического. Но язык угроз, язык насилия здесь неприемлем. Болот Джунусов

Тем более в отношении женщин. Никому не дано право угрожать расправой за взгляды. Насилие вызывает насилие. Это недопустимо. Все должны понимать: будет правовой ответ государства, которое обладает монопольным правом на насилие на основе системы законных механизмов.

Товарищам псевдопатриотам

В музеи нельзя приходить с плетью в руках и пытаться поучать других, как жить. Товарищи псевдопатриоты, вам только кажется, что вы патриоты. Такими простейшими формами поведения вы наносите больше вреда собственной идее, в своей сути естественной и понятной. Подобными действиями вы можете развязать такой узел, что парни с плетками могут оказаться самыми скромными, самыми беспомощными и самыми беззащитными среди тех сил, кто больше соображает в насилии.

Кыргызстан — это страна наша, общая. Никто не может менять убеждения других силой.

За попыткой изменить культурные взгляды других обязательно последует желание начать насильственно менять взгляды политические, а это всегда фиаско. Именно желание сделать политическое и культурное пространство по единому образу превратило Германию в фашистское государство. И не только Германию. Мир это уже проходил.

Нельзя им потакать. Нельзя им подчиняться. Это вопрос сохранения культурной и гражданской среды, в которой будут вырастать новые идеи, часть из которых обязательно послужит развитию всей республики.

Нация не может быть выше прав

Некоторые ошибочно считают, что национальность выше закона. В нашей стране живут граждане многих национальностей и народностей. Никто не обладает исключительным правом на преломление закона. Закон един и равен для всех, иначе такому государству быстро наступит конец.

Мы должны уважать свою нацию, свою историю и традиции. Беречь свое. Но сила нашей нации — не в плетках перед женщиной. Болот Джунусов

Сила любой нации — в способности к преобразованиям, в способности мыслить и перестраиваться для того, чтобы обеспечить выживаемость и развитие каждого своего элемента. Разве мы в этом преуспели? Нет.

Наше государство должно создать условия для всех: верующих, атеистов, женщин, мужчин, националистов, космополитов, серых, бирюзовых. Без разницы. Все должны развиваться равно и свободно. Все должны быть в безопасности, защищены, иметь право на качественное образование, качественную медицину, спокойную, самодостаточную жизнь, достойную старость, чистую экологию. Это все достижимо. Однако никто не должен считать, что его мнение исключительное и его можно навязывать другим силой и угрозами.

О Мире Джангарачевой

Мира Джангарачева, как говорится в одном из фильмов Болота Шамшиева, — «потомок батыров», пусть и молодой директор музея, но она уважаемый и заслуженный гражданин нашего общества, посвятила много своего времени и своей энергии Кыргызстану. Музей изобразительных искусств под ее руководством стал превращаться в центр притяжения граждан. В Бишкеке появились признак большого города, качественная характеристика.

Чтобы в республике люди стали жить лучше, в том числе и национал-патриоты, нужны и музеи. И не один, а много. И не только музеи. Нужны консерватории, библиотеки, киностудии, галереи, дизайн студии и многое другое, связанное с искусством и культурой. Без культуры экономическое развитие невозможно.

Места хватит всем

Есть одно интересное социологическое исследование по городам США. Выяснилось, что в тех городах, где высокий уровень богемы, люди живут лучше, богаче, спокойнее и интереснее. Причина: наличие богемы — показатель свободы.

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Если люди культуры, люди альтернативных взглядов, люди всех цветов кожи, люди всех цветов сексуальной свободы, люди всех направлений религиозной свободы чувствуют себя в гармонии, то такие города привлекают к себе бизнес. Люди с деньгами также хотят жить и работать в более интересной среде, в более спокойном и стабильном окружении.

Ряд исследований по региональному развитию современной Германии также свидетельствует о том, что одним из факторов, стимулирующих экономическое развитие регионов, является наличие в них социальной прослойки, казалось бы, далекой от экономической активности — богемы.

Конкурентоспособность городов и регионов зависит от креативности творческого класса, которая ускоряет инновационные процессы.

Культурно-этническое разнообразие положительно влияет на рост ВВП на единицу рабочей силы, тем самым улучшая производительность.

Экономисты Германии, оценивая результаты регионального развития, используют «Индекс богемы», который в свою очередь измеряет число писателей, дизайнеров, музыкантов, актеров, режиссеров, художников, скульпторов, фотографов и танцоров в регионе.

Исследователи отмечают, что в местах процветания культурной жизни наблюдаются большее развитие креативности и рост экономики в целом.