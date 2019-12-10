Крайне вредным для культуры управленцем назвали Азамата Жаманкулова феминистки

Участницы первой феминале современного искусства, которая проходит в Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, просят у гаранта Конституции — президента страны — помощи и защиты. Открытое письмо 22 художниц направили Сооронбаю Жээнбекову.

«Министр культуры Азамат Жаманкулов произвел на выставке акт цензуры, действуя с подачи праворадикальных групп, не имеющих к культуре и искусству никакого отношения. Министр самовольно, в отсутствие какого-либо официально оформленного запрета либо постановления, и откровенно называя это действие актом цензуры, запретил к показу несколько работ, и организаторы под его давлением были вынуждены снять их с экспозиции», — говорится в обращении.

Символично, что этот акт государственного насилия над художницами был произведен в течение международной недели борьбы с насилием над женщинами.

Авторы письма отмечают плачевность происходящего всего за несколько дней после того, как правительство Кыргызстана на Форуме развития высокого уровня 19 ноября в присутствии главы государства выразило приверженность страны принципам гендерного равенства.

«Декларация форума гласит, что особое внимание будет уделяться гендерному равенству, расширению прав и возможностей женщин во всех сферах деятельности и борьбе с дискриминацией и насилием на основе гендерных отличий, но действия министра культуры этому явно противоречат», — отмечается в тексте.

Действия Азамата Жаманкулова прямо нарушают обязательства, взятые Кыргызстаном в рамках программы ООН «Устойчивое развитие», потому что противоречат ее пункту о гендерном равенстве. Из письма художниц Сооронбаю Жээнбекову

«Организаторам выставки продолжают публично поступать угрозы от праворадикальных групп, милиция не предпринимает никаких действий по защите своих граждан от нападений экстремистов. Министр культуры и праворадикальные группы, нападающие на организаторов выставки, прямо нарушают Конституцию. Чиновники такого уровня, нарушающие Верховный закон страны — это позор страны. И об этом позоре уже знает весь мир», — подчеркивают авторы письма.

Согласно Конституции КР каждому гарантируется свобода всех видов творчества (статья 49, пункт 1).

Министр культуры, идущий на поводу у праворадикальных групп, желающих диктовать свои правила, и под видом национальных традиций, транслирующих риторику ненависти и насилия, создает прецедент вопиющего беззакония и самоуправства и серьезно ухудшает имидж страны на международной арене.

Осуществляя акт цензуры, министр культуры демонстрирует тотальное непонимание основополагающих принципов культуры: культура не требует управления, культура не терпит цензуры, культура требует поддержки.

Непонимание и нарушение этих принципов говорит о полной профессиональной непригодности Азамата Жаманкулова как министра культуры.

«Мы, участницы феминале, художницы из 22 стран мира, имеющие очень богатый опыт работы со множеством культурных институций, который позволяет нам судить о таких вещах, считаем министра культуры Азамата Жаманкулова непригодным для исполнения его профессиональных обязанностей и крайне вредным для культуры управленцем, так как он лично создает препятствия для развития культуры в республике», — отмечается в обращении.

В Бишкеке проходит первая феминале современного искусства. В течение 17 дней в Музее ИЗО имени Гапара Айтиева открыта масштабная экспозиция с работами 56 художниц и художников из 22 стран

Однако активистов возмутил перформанс, вызвавший бурные обсуждения в соцсетях, о тяжелой участи молодых женщин — девушка, моющая в тазу бараньи потроха, или обнажившиеся женщины.