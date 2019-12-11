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Общество

История с подложными номерами. Установлен владелец авто: сравните фото

Накануне Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения сообщило, что установлена личность водителя, который ездил на Mercedes с подложным госномером.

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В ведомстве заявили, что на поиски владельца госномера 01KG 578 ACD был ориентирован личный состав подразделений внутренних дел республики.

В ГУОБДД утверждают, что именно найденный наконец водитель сидел за рулем машины, когда она попала в объективы камер видеонаблюдения «Безопасного города». Задержанный не имеет отношения ни к органам прокуратуры, ни к ГРС.

Сообщалось, что в отношении 22-летнего водителя Н.Т., жителя Бишкека, составлен протокол о нарушении по статье 121 части 4 Кодекса о нарушениях. 

В распоряжении 24.kg имеется фото водительского удостоверения нарушителя ПДД. В документе указывается, что владельца подложных номеров зовут Темирлан Назаралиев, ему 22 года.

24.kg
Фото 24.kg. За использование подложных номеров ГУОБДД задержало 22-летнего Темирлана Назаралиева

Мужчина не похож на того, кто запечатлен на фото с камеры «Безопасного города». Даже при учете плохого качества снимка видно, что за рулем сидит совсем другой человек.

24.kg
Фото 24.kg

Отметим, что ранее пользователи соцсетей предполагали, что за рулем Mercedes с подложным госномером сидел председатель ГРС Алмаз Мамбетов. Однако он опроверг эту информацию. В ведомстве также заявили, что у их главы нет такой машины. 

из интернета
Фото из интернета. Имя главы ГРС Алмаза Мамбетова упоминалось в скандале с подложными номерами

Некоторые пользователи также предполагали, что за рулем может сидеть сотрудник Чуйской областной прокуратуры 28-летний Нурбек Болот.

В соцсети Instagram опубликовали фото другого якобы работника прокуратуры Мирзата Бусурманова. Он находится за рулем автомашины, а рядом сидит известная певица Анжелика Бекболиева. В Генпрокуратуре сказали 24.kg, что этот человек не работает в надзорном органе.

Instagram
Фото Instagram. Пользователи социальных сетей считают, что к истории с подложными номерами причастен Мирзат Бусурманов

Отметим, что за езду с подложными номерами рядовому нарушителю грозит штраф в 10 тысяч сомов. Однако, если подтвердится, что за рулем находился сотрудник госоргана, в отношении него могут возбудить уголовное дело.
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