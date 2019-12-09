Психиатрическая экспертиза назначена Алмазбеку Атамбаеву

Пресс-служба МВД сообщает о вынесении постановлений следствия о назначении судебно-психиатрической экспертизы 16 подозреваемым, в том числе бывшему президенту страны.

Алмазбек Атамбаев направлен в Республиканский центр психического здоровья на освидетельствование.

Следственной службой МВД расследуется досудебное производство по факту захвата заложников и массовых беспорядков в селе Кой-Таш Аламединского района Чуйской области. В рамках производства бывшему главе государства и другим подозреваемым, в том числе двум депутатам Жогорку Кенеша, надо пройти психиатрическую экспертизу.