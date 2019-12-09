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Общество

Психиатрическая экспертиза назначена Алмазбеку Атамбаеву

Пресс-служба МВД сообщает о вынесении постановлений следствия о назначении судебно-психиатрической экспертизы 16 подозреваемым, в том числе бывшему президенту страны.

Алмазбек Атамбаев направлен в Республиканский центр психического здоровья на освидетельствование.

Следственной службой МВД расследуется досудебное производство по факту захвата заложников и массовых беспорядков в селе Кой-Таш Аламединского района Чуйской области. В рамках производства бывшему главе государства и другим подозреваемым, в том числе двум депутатам Жогорку Кенеша, надо пройти психиатрическую экспертизу.

Ирина Карамушкина и Асель Кодунарова подозреваются в соучастии в захвате заложников 7 августа в доме бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Решением суда они отпущены под домашний арест. 

 
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