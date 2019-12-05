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Общество
Сюжет: Скандалы в сфере культуры

Скандал с феминале. МВД расследует угрозы в адрес экс-директора музея

Угрозы в адрес экс-директора Музея изобразительных искусств имени Гапара Айтиева Миры Джангарачевой из-за скандальной выставки с обнажившейся моделью зарегистровали в ЕРПП и начали расследование. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил министр внутренних дел Кашкар Джунушалиев.

Отметим, Мира Джангарачева ранее заявила, что от агрессивных активистов поступали угрозы в адрес сотрудников музея ИЗО, организаторов феминале и ее лично.

В Бишкеке прошла первая феминале современного искусства. В течение 17 дней в музее ИЗО имени Гапара Айтиева открыта масштабная экспозиция с работами 56 художниц и художников из 22 стран.

Активистов возмутил перформанс, вызвавший бурные обсуждения в соцсетях, о тяжелой участи молодых женщин — девушка, моющая в тазу бараньи потроха, и обнажившаяся модель из Дании.

Директора Кыргызского национального музея изобразительных искусств Миру Джангарачеву министр культуры поспешно освободил от должности.
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