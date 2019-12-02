Скандал с феминале. Мира Джангарачева заявила об угрозах от активистов

Мира Джангарачева заявила, что от агрессивно настроенных активистов поступали угрозы в адрес сотрудников музея ИЗО, организаторов феминале и ей лично. Об этом сообщила журналистам сама теперь уже бывший директор музея.

Напомним, после скандала на выставке Мира Джангарачева написала заявление об уходе.

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«Заявление об увольнении написано не под давлением министра, а под давлением некоторых очень агрессивно настроенных элементов, которые угрожали безопасности и жизни сотрудников музея, лично мне и организаторам выставки», — сказала Мира Джангарачева.

По ее словам, она больше 25 лет профессионально и системно занимается вопросами прав женщин. И через выставку феминале, используя неординарные методы, сложные для восприятия, пыталась показать то, что сегодня происходит в нашей стране. «Эта выставка приурочена к неделе ООН против насилия. Повсеместно проводятся акции, чтобы предотвратить насилие в отношении женщин», — отметила Мира Джангарачева.

Не думала, что в нашей стране национально-патриотические группы, которые против современного искусства, могут так влиять на политику. Мира Джангарачева

«Оказывается, мы уже на таком пределе, что они уже рулят в стране. Они никогда не были в музее, но они рулят музеем», — добавила Мира Джангарачева.

Она недоумевает, почему агрессивная толпа не реагировала, когда убили Бурулай, истязают детей, воруют и насилуют молодых девушек. «Почему-то «Кырк чоро» не делает забастовки перед «Белым домом», МВД или другими ведомствами. Они боятся или их это не волнует? А меня волнует», — заявила Мира Джангарачева.

Отметим, министр культуры Азамат Жаманкулов подписал приказ об освобождении Миры Джангарачевой с должности директора музея ИЗО.