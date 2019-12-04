Глава Минкультуры назвал условия, при которых Мира Джангарачева может вернуться

У министра культуры, информации и туризма уже есть пара кандидатов на пост директора Музея изобразительных искусств имени Гапара Айтиева. Об этом Азамат Жаманкулов сообщил 24.kg.

По его словам, Минкульт в самое ближайшее время рассмотрит подходящие кандидатуры и примет кадровое решение.

Чиновник не стал уточнять, кто претендует на должность директора музея ИЗО, отметив, что «это тоже достойные люди, представители интеллигенции».

На вопрос 24.kg, намерен ли Азамат Жаманкулов прислушаться к просьбам коллектива музея, экс-президента страны Розы Отунбаевой, депутата Жогорку Кенеша, Союза художников КР и общественности восстановить Миру Джангарачеву в должности, министр культуры ответил, что готов.

Если Мира Джангарачева подаст документы на соискание должности директора музея ИЗО, обещаю, мы их рассмотрим. Она вполне может претендовать на должность. Азамат Жаманкулов

Вместе с тем он добавил, что «если бы не этот случай, то не пришлось бы искать директора».

«Мира Джангарачева — хороший работник. Я ее сам выбирал. Я ее рекомендовал на должность директора музея. И она была назначена. Если бы не этот случай...», — посетовал глава профильного ведомства.

В Бишкеке проходит первая феминале современного искусства. В течение 17 дней в музее ИЗО имени Гапара Айтиева открыта масштабная экспозиция с работами 56 художниц и художников из 22 стран.

Однако активистов возмутил перформанс, вызвавший бурные обсуждения в соцсетях, о тяжелой участи молодых женщин — девушка, моющая в тазу бараньи потроха, или обнажившиеся женщины.