Скандал с феминале. Союз художников КР просит вернуть Миру Джангарачеву в музей

Правление Союза художников Кыргызстана накануне собралось на свое заседание в связи с инцидентом, который произошел в Музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева. Об этом 24.kg сообщили в творческом объединении.

По мнению профессиональных художников, на феминале действительно был провокативный перформанс.

В Союзе художников КР признали отсутствие художественной ценности «произведения», его вторичность, использование банальных и устаревших формальных приемов, давно утративших свою актуальность. Речь о девушке-модели из Дании, которая предстала на феминале в обнаженном виде.

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В профессиональном объединении художников считают, что молодой министр культуры Азамат Жаманкулов поспешил, приняв решение подписать приказ об увольнении директора музея ИЗО Миры Джангарачевой.

«Подписание начинающим министром культуры заявления об увольнении директора музея Миры Джангарачевой было поспешным и преждевременным. Изучив обстоятельства организации хеппенинга, стало очевидно, что руководителя музея подставили», — написал на своей странице в Facebook заслуженный деятель культуры КР, известный художник Эркин Салиев.

По его мнению, не умаляя ответственности Миры Джангарачевой за происходящее в пространстве храма искусств, решение об увольнении было непропорциональным самому инциденту.

В Союзе художников КР отмечают: несмотря на светскую ориентированность нашего государства, нельзя не принимать во внимание чувства и менталитет большей части кыргызстанского общества, сохраняющего традиционные ценности.

При этом художники высказались за невозможность возврата к феодальному мракобесию в культуре Кыргызстана.

Союз художников КР направил свое обращение президенту страны. Сооронбая Жээнбекова просят восстановить Миру Джангарачеву в должности директора музея ИЗО.

В Бишкеке проходит первая феминале современного искусства. В течение 17 дней в музее ИЗО имени Гапара Айтиева открыта масштабная экспозиция с работами 56 художниц и художников из 22 стран.

Однако активистов возмутил перформанс, вызвавший бурные обсуждения в соцсетях, о тяжелой участи молодых женщин — девушка, моющая в тазу бараньи потроха, или обнажившиеся женщины.