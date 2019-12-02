«Остановитесь, господа!» Роза Отунбаева раскритиковала министра культуры

Экс-президент Кыргызстана Роза Отунбаева раскритиковала действие министра культуры, информации и туризма за увольнение директора музея ИЗО Миры Джангарачевой. Об этом говорится в ее обращении.

Роза Отунбаева отмечает, что искусство бывает разным, иногда очень скандальным.

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«Выставочных скандалов на свете немало: и на Западе, и на Востоке. Какой обструкции подвергли Эйфелеву башню, мы можем себе только вообразить. Вряд ли мы почувствуем через года ее накал и остроту. А вспомните фильм «Первый учитель» Андрея Кончаловского по Чингизу Айтматову с обнаженной Натальей Аринбасаровой. Как бурлила тогда наша страна! Ах, как унизили ее в глазах мира», — пишет она.

Экс-президент подчеркивает, что феминале — это призыв к справедливости, правовому возмездию.

«Но как зритель скажу: да, есть там сюжеты, которые нашему менталитету и жизни непонятны, чужды. Эти злополучные трусы, на которых написано «Мое право делать аборты», действительно из другой оперы, это тема других стран и женщин, она не актуальна для нас. Давайте не думать, что только у нас есть клерикальная и житейская ортодоксия, которая противостоит современной жизни. У нас аборты, слава богу, не являются политической повесткой дня, и мы имеем время и силы бороться с другими проблемами. Я согласна, что надо обсуждать предварительно концепт выставки на научно-методическом совете музея, иметь в виду местный контекст», — говорит она.

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Роза Отунбаева посоветовала правительству и Минкульту заняться улучшением положения женщин в обществе и бороться против насилия.

«В сетях разбушевались те, кто отстаивает наши традиционные нравы и ценности. Молодой министр стушевался и указал директору музея Мире Джангарачевой на выход вместо того, чтобы разобраться и сделать выводы. Остановитесь, господа! У вас, может, есть административная сила, но есть и общественный глас и женская солидарность: выставка посвящена всем проблемам женщин, посвящена борьбе с насилием в отношении женщин. Что вы, Минкультуры, все правительство, сделали в решении этой проблемы?» — заявила она.