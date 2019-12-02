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Общество
Сюжет: Скандалы в сфере культуры

Трусы мы видим на базаре, голых — в интернете. Противники феминале про претензии

Активисты требуют больше не разрешать экспозиций, которые противоречат менталитету кыргызского народа. Об этом заявлено на встрече с министром культуры, информации и туризма Азаматом Жамангуловым.

В состав комиссии по изучению скандала вокруг феминале, которая проходит в музее ИЗО, войдут и участники акции протеста.

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«Мы требуем не только уволить виновных лиц, но и рассмотреть их ответственность. Впредь ни в одном из помещений объектов культуры не должны быть устроены выставки и мероприятия, противоречащие нашему менталитету. Трусики мы видим на базарах, голых женщин — в интернете, но этого не должно быть в музеях», — сказал гражданский активист Аманбол Бабакулов.

В Бишкеке проходит первая феминале современного искусства. В течение 17 дней в музее ИЗО имени Гапара Айтиева открыта масштабная экспозиция с работами 56 художниц и художников из 22 стран.

Однако активистов возмутил перформанс, вызвавший бурные обсуждения в соцсетях, о тяжелой участи молодых женщин — девушка, моющая в тазу бараньи потроха, или обнажившиеся женщины.
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