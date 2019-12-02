Сапар Исаков напомнил о состоянии энергетики до модернизации ТЭЦ

В Свердловском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение дела о модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой.

Суд перешел к прениям сторон. В ходе заседания бывший премьер-министр Сапар Исаков напомнил о том, в каком состоянии была энергетика до модернизации столичной теплоэлектроцентрали.

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«Ежедневные и еженедельные веерные отключения были нормой. Отключали целые регионы и города. В столице была ситуация не лучше — было заморожено новое строительство, жилые дома отрезали от трехфазного электричества, экономили даже на уличном освещении. Этот коллапс послужил катализатором апрельской революции. В разные годы на всех уровнях искали средства для реконструкции. Можно много говорить, что мы привлечем деньги, сотрясать землю, но привлечь и построить другое дело», — сказал Сапар Исаков.

Бывший премьер-министр рассказал, что первые переговоры о модернизации ТЭЦ проведены с международным финансовым институтом, у которого была наименьшая ставка. Однако их главным условием стало резкое повышение тарифа на электроэнергию.

«Не могло быть и речи о повышении тарифов. В какой-то степени это правильно, потому что, прежде чем это делать, необходимо повышать зарплаты, пенсии и другие соцвыплаты», — добавил Сапар Исаков.

Бывший глава кабмина отметил, что в материалах дела нет ни единого доказательства того, что он знаком с директором компании TBEA Мусажаном Макелеком.

«Нет факта того, что я с кем-либо знаком из компании TBEA, хотя в налаживании контакта нет ничего страшного. Ни одного упоминания о том, что я с Мусажаном Макелеком дружил или общался. Он сам это подтверждает на допросе в ГКНБ. Каныбек Иманалиев, отвечая на вопросы, сказал, что я 18 раз встречался с представителями посольства Китая, но доказательств не предоставил. На запрос, который был сделан ГКНБ, получен ответ о том, что Мусажан Макелек приходил к Каныбеку Иманалиеву», — сказал Сапар Исаков.

Он добавил, что до ареста и следственных мероприятий знал о переговорах со Всемирным банком, а также о том, что должно быть технико-экономическое обоснование.

«В материалах дела указывается, что я знал об этом и поэтому оказал содействие компании TBEA. О том, что ТЭО на $150 миллионов подтвердили куча свидетелей — Нурсулу Ахметова, Автандил Калмамбетов, Сергей Бочко и другие. Об этом писало и 24.kg», — отметил Сапар Исаков.

В СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова. Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции. Гособвинение просит для Сапара Исакова 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.