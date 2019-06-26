Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Свидетель подтвердил, что ТЭО не было

В Свердловском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела о модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой.

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Сегодня начался допрос свидетелей. Приглашен бывший сотрудник ОАО «Электрические станции» Эмиль Сабыров. По его словам, в период его работы рассматривался вопрос о модернизации ТЭЦ.

«Для разработки технического задания была создана временная комиссия из числа технического персонала, а также представителей Всемирного банка. Техзадание было разработано. Нам нужно было заменить восемь котлоагрегатов и три турбоагрегата, смонтировать и установить оборудование с определенной мощностью», — рассказал он.

Эмиль Сабыров сказал, что в дальнейшем была составлена ведомость объема работ на $150-160 миллионов. Свидетель подчеркнул, что это не техзадание и не ТЭО. Эту ведомость, как считает свидетель, составили специалисты Всемирного банка.

В СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова.

Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.