Скандал с контрабандными схемами. Журналистов «Азаттыка» вызвали на допрос

Двух журналистов радио «Азаттык» допросят в качестве свидетелей по уголовному делу, возбужденному ранее по статье «Покушение на убийство» УК КР.

Известно, что представителей СМИ — Мухаммедали Токтакунова и Ыдырыса Исакова вызвали на допрос в ГКНБ.

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Али Токтакунова в Бишкеке нет, он работает в головном офисе «Азаттыка» в Праге. Ыдырыс Исаков сейчас находится в командировке в Праге. Там он будет до февраля 2020 года. Допрос назначили на 2 декабря. Но журналисты не смогут присутствовать на нем.

В «Азаттыке» заявили, что готовы к сотрудничеству с правоохранительными органами, а их журналисты готовы ответить на все вопросы по видеосвязи, поскольку в настоящее время находятся за границей.

Журналистское расследование о контрабанде и коррупции на таможне вызвало широкий общественный резонанс. В публикации указывается, что китайскому бизнесмену Айеркену Саймаити на территории Кыргызстана неизвестные лица неоднократно угрожали убийством, поэтому он вынужден был бежать в Турцию.

Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело и поручила расследование межведомственной следственной группе.

29 ноября в ГКНБ был допрошен экс-замглавы Таможенной службы Райымбек Матраимов.