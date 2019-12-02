Арест Афтандила Жоробекова. Активисты считают: ГКНБ стал инструментом цензуры

Арест администратора страницы БеспределKG в соцсети Facebook Афтандила Жоробекова — это попытка привлечь к ответственности владельца «забора», на котором написана нецензурная брань. Об этом говорится в заявлении ОФ «Гражданская инициатива интернет политики».

Общественный фонд изучил находящиеся в открытом доступе материалы по факту ареста Афтандила Жоробекова и пришел к выводу: применение столь жестких мер в виде уголовного преследования и содержания под стражей неприемлемо с точки зрения права и общественной морали.

«Указанный факт публично свидетельствует о недопустимом усилении со стороны спецслужб страны контроля за коммуникациями граждан в интернете. Афтандилу Жоробекову фактически вменяются в вину действия других лиц, оставивших свои комментарии под публикацией. При том что эти комментарии выражают собственные мысли и умозаключения, которые не имеют смысловой связи с публикацией Афтандила Жоробекова», — заявляет «Гражданская инициатива интернет политики».

Получается, что к ответственности привлекают владельца «забора», на котором написаны нецензурная брань и провокационные высказывания, вместо поимки лиц, совершивших противоправные деяния. из заявления ОФ «Гражданская инициатива интернет политики»

По их словам, законодательство Кыргызстана не содержит и не может содержать в силу международных норм обязательств пользователей по ограничению распространения информации в интернете, так называемой «премодерации» контента, распространяемого в сети.

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«Блогеры, администраторы, владельцы страниц в любой социальной сети не являются журналистами. В силу этого противоправно и крайне необоснованно применять к ним обязанности, указанные в законодательстве КР о профессиональной деятельности представителей СМИ, например, проверять достоверность информации или обращаться к специалистам для проверки сведений, подготовленных к публикации, не заниматься распространением слухов под видом достоверных сообщений и соответственно осуществлять постоянную самостоятельную модерацию и редактуру комментариев других пользователей, оставленных на сайте», — отмечает общественный фонд, добавив, что владелец сайта или страницы в соцсети должен нести ответственность за содержание собственной информации, а не за все комментарии.

«Гражданская инициатива интернет политики» считает, что правоохранительные органы, по сути, являются инструментом цензуры, запугивания граждан, и сами ведут к нагнетанию и накалу протестного настроения, вызывают раскол в обществе.

Напомним, что о задержании Афтандила Жоробекова стало известно 27 ноября. Ему предъявлено обвинение в разжигании межрегиональной розни. Медиаэксперты заявили о беззаконии, заметив, что его арест неправомерен.