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Общество

Арест администратора страницы БеспределKG. Медиаэксперты заявляют о беззаконии

Эксперты Института Медиа Полиси разъяснили, почему арест одного из администраторов страницы БеспределKG в соцсети Facebook Афтандила Жоробекова неправомерен.

По словам юристов, в пресс-релизе ГКНБ сказано, что следствие сочло, что Афтандил Жоробеков «распространял среди пользователей соцсетей публикации, содержащие в себе заведомо ложные и провокационные сведения, дискредитирующие действующую власть, и призывал к неподчинению и организации массовых актов протеста, которые разделили пользователей на противоборствующие группы, вызвали обоюдные оскорбительные комментарии, что в итоге привело к возбуждению у людей чувства ненависти друг к другу в виде разжигания межрегиональной розни».

«Возникает вопрос, каким образом «заведомо ложные и провокационные сведения, дискредитирующие действующую власть» могут возбуждать межрегиональную рознь? В статье 313 «Возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды (розни)» совершенно не говорится о том, что нельзя дискредитировать власть», — отмечают эксперты.

По их словам, пользователь не может быть виноват в общественных дебатах, дискуссии, образовавшейся под пабликом. «В каком законе КР существует обязанность пользователей соцсети модерировать комментарии и удалять их? Как следствие докажет, что пользователь видел именно те комментарии, которые, по мнению следствия, возбуждали рознь, и при этом понял, что именно эти комментарии были загружены с целью разжигания вражды между группами?» — недоумевают эксперты.

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Правозащитники напоминают, что соцсети могут использоваться в том числе и для распространения на страницах нежелательных комментариев специально подготовленными фальшивыми учетными записями, иначе говоря, троллями. «Получается любого пользователя соцсети можно вот так вот обвинить за то, что какие-то тролли или провокаторы написали на его ленте? Хотелось бы напомнить, что статья 313 УК КР о возбуждении розни предусматривает только один вид санкции — лишение свободы от 5,5 до 7 лет. То есть за чужой комментарий данного пользователя хотят лишить свободы до 7 лет», — отмечают в Институте Медиа Полиси.

Ранее в соцсети сестра задержанного Чинара Темирова опубликовала видеообращение к президенту КР Сооронбаю Жээнбекову. 
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