Освободить арестованного блогера Афтандила Жоробекова требуют кыргызстанцы

Освободить Афтандила Жоробекова требуют кыргызстанцы. В соцсетях запущен флешмоб в поддержку администратора страницы БеспределKG в соцсети Facebook «Я/Мы Афтандил Жоробеков». На сайте Change.org создана петиция в защиту арестованного блогера.

«Служение отдельным лицам или группам во власти является узурпацией, а значит, антиконституционным», — отмечает сестра блогера Чинара Темирова.

Ранее пресс-центр ГКНБ сообщал, что задержанный «распространял среди пользователей социальных сетей публикации, содержащие в себе заведомо ложные и провокационные сведения, дискредитирующие действующую власть».

Однако выяснилось, что сам задержанный не распространял эти сведения, под его постом другие пользователи писали разные комментарии.

«Это означает, что арест Афтандила Жоробекова направлен на запугивание и устрашение граждан. Это попытка заткнуть им рот. ГКНБ намеренно использует статью 313 для репрессий и запугивания собственных граждан и введения самоцензуры», — пишет Чинара Темирова.

Она требует:

немедленно освободить Афтандила Жоробекова;

начать диалог с гражданским обществом по внесению изменений в статьи 313 и 315 УК КР;

прекратить преследование граждан за критику власти и выражение собственного мнения.

В соцсетях также распространяется видеоролик об Афтандиле Жоробекове. Сообщается, что он активно выступал против коррупции, незаконной застройки в микрорайонах.

Напомним, о задержании Афтандила Жоробекова стало известно 27 ноября. Ему предъявлено обвинение в разжигании межрегиональной розни. Медиаэксперты заявили о беззаконии, отметив, что его арест неправомерен.