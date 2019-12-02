Скандал с феминале. Миру Джангарачеву заставили уволиться

Директора музея ИЗО Миру Джангарачеву заставили написать заявление об уходе. Об этом на своей странице в Facebook написала представитель Общественного фонда «Эко Деми» Айжан Чыныбаева.

Поводом для давления на директора музея стала первая в Бишкеке феминале современного искусства «Кормилицы». Отдельных активистов возмутил перформанс, вызвавший бурные обсуждения в соцсетях, о тяжелой участи молодых женщин — девушка, моющая в тазу бараньи потроха, или обнаженная модель.

Ранее в Минкультуры сообщили, что она сама уволилась.