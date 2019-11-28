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Общество

Эркин Сопоков задержан и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ

Экс-генеральный консул Кыргызстана в Стамбуле Эркин Сопоков задержан. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ. Он водворен в ИВС СИЗО ведомства.

Сегодня бывший дипломат был вызван в качестве свидетеля в рамках ранее возбужденного уголовного дела по статье «Покушение на убийство». Он задержан на 48 часов. 

По данным 24.kg, следствие будет ходатайствовать об изменении меры пресечения Эркину Сопокову на содержание под стражей.

«Эркин Сопоков задержан в рамках уголовного дела по материалу «Азаттыка», Kloop и OCCRP», — сообщили в ГКНБ.

Напомним, журналистское расследование о контрабанде и коррупции на таможне вызвало широкий общественный резонанс. В публикации указывается, что китайскому бизнесмену Айеркену Саймаити на территории Кыргызстана неизвестные лица неоднократно угрожали убийством, поэтому он вынужден был бежать в Турцию. 

Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело и поручила расследование межведомственной следственной группе. 

 
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