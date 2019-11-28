Арест Афтандила Жоробекова. Адвокаты дали подписку о неразглашении

Модератор страницы БеспределKG в социальной сети Facebook Афтандил Жоробеков, арестованный за разжигание межрегиональной розни, не жалуется на условия содержания в СИЗО ГКНБ. Об этом 24.kg сообщил юрист правовой клиники «Адилет» Тимур Султанов.

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По его словам, сегодня следователи допросили Афтандила Жоробекова в качестве подозреваемого.

«Мы дали подписку о неразглашении. Ранее Афтандилу Жоробекову вручили уведомление о подозрении по статье «Возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды (розни)». Мой подзащитный чувствует себя хорошо, на содержание в СИЗО ГКНБ не жалуется. Мы приложим все усилия и законные методы для защиты его прав и интересов», — сказал Тимур Султанов.

Напомним, о задержании Афтандила Жоробекова стало известно 27 ноября. Ему предъявлено обвинение в разжигании межрегиональной розни. Медиаэксперты заявили о беззаконии, отметив, что его арест неправомерен.

Сестра задержанного Чинара Темирова в соцсети опубликовала видеообращение к президенту Сооронбаю Жээнбекову.