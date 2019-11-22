Сапар Исаков о связях Хабибулы Абдукадыра с Матраимовым и Сооронбаем Жээнбековым

В июне 2019 года находящийся в заключении в СИЗО ГКНБ бывший премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков выступил с заявлением. В нем он рассказал о связях китайского бизнесмена Хабибулы Абдукадыра с Райымбеком Матраимовым и Сооронбаем Жээнбековым.

24.kg решило напомнить то письмо Сапара Исакова в свете громкого расследования журналистов «Азаттык», Kloop и OCCRP о том, как выводил из Кыргызстана миллионы долларов, кто из кыргызстанских чиновников ему в этом помогал.

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Бывший глава правительства также сообщил, что в 2017 году принимал Абдукадыра в Доме правительства по просьбе нынешнего главы государства. Бизнесмен тогда прибыл в кабмин в качестве представителя группы компаний «АКА».

«В ноябре или декабре 2017 года (Бегимай Акимбаева, которая вела мой почасовой электронный график работы, может уточнить) по просьбе президента Сооронбая Жээнбекова я принял Хабибулу (фамилию не помню), руководителя группы компаний «АКА». Глава государства отметил, что группа компаний имеет огромный капитал и намерена инвестировать в экономику республики значительные средства. В тот же день я принял у себя в кабинете Хабибулу», — написал экс-глава кабмина.

Хабибула прибыл в Дом правительства в сопровождении охраны президента Сооронбая Жээнбекова, то есть не через бюро пропусков. Это могут подтвердить Бегимай Акимбаева и бывший начальник охраны. Сапар Исаков

Он отметил, что обсудил с бизнесменом крупные проекты. Хабибула Абдукадыр проявил наибольший интерес к MegaCom, авиакомпании «Кыргызстан», инвестированию финансовых средств в строительство индустриально-логистического центра на территории СЭЗ «Нарын».

Фото СДПК. Скриншот письма Сапара Исакова

По словам бывшего премьер-министра, позже стало известно, что Huawei и «АКА» договорились выступить вместе для инвестирования проекта «Безопасный город». «Следует отметить, что правительство не участвовало в переговорах по сотрудничеству между инвестором и «АКА». После тщательной проработки проекта соглашения по реализации «Безопасного города» стороны его подписали», — вспоминает Сапар Исаков.

Напомним, позже соглашение расторгли.

«Примерно через неделю, как меня отправили в отставку, из некоторых источников я узнал, что глава «АКА» имеет давние связи с Райымбеком Матраимовым. Но, к большому сожалению, у меня на руках не было фактов», — резюмировал Сапар Исаков.