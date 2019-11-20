Еще 27 кыргызстанских студентов покинули Гонконг

Еще 27 кыргызстанских студентов вылетели из Сянгана (Гонконг) 18 и 19 ноября. Об этом сообщил департамент информации Министерства иностранных дел КР.

По его данным, студенты вылетели в Бишкек авиарейсами через Алматы и Москву в рамках проводимой посольством Кыргызстана в Китае работы во взаимодействии с Генеральным консульством в Гуанчжоу.

Трансфер до аэропорта обеспечен за счет личных средств сотрудников Генконсульства.

Остальная часть студентов планирует вылететь из Сянгана 21 и 22 ноября.

Отметим, в городе последние шесть месяцев не утихают акции протеста. Ранее в 24.kg обратились читатели с жалобой на бездействие наших диппредставительств в Китае и МИД КР.

Трое студентов из Кыргызстана, обучающихся в Гонконге, вылетели оттуда на прошлой неделе.