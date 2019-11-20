09:58
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Еще 27 кыргызстанских студентов покинули Гонконг

Еще 27 кыргызстанских студентов вылетели из Сянгана (Гонконг) 18 и 19 ноября. Об этом сообщил департамент информации Министерства иностранных дел КР.

По его данным, студенты вылетели в Бишкек авиарейсами через Алматы и Москву в рамках проводимой посольством Кыргызстана в Китае работы во взаимодействии с Генеральным консульством в Гуанчжоу.

Трансфер до аэропорта обеспечен за счет личных средств сотрудников Генконсульства.

Остальная часть студентов планирует вылететь из Сянгана 21 и 22 ноября.

Отметим, в городе последние шесть месяцев не утихают акции протеста. Ранее в 24.kg обратились читатели с жалобой на бездействие наших диппредставительств в Китае и МИД КР.

Трое студентов из Кыргызстана, обучающихся в Гонконге, вылетели оттуда на прошлой неделе.
Ссылка:
просмотров: 276
Версия для печати
Материалы по теме
Трое кыргызстанских студентов, обучающихся в Гонконге, покинули город
Личные вещи Моне продали за $10,9 миллиона на аукционе Christie’s в Гонконге
Небоскреб в Гонконге продали за рекордные $5 миллиардов
В Гонконге установили рекорд стоимости парковочного места
Популярные новости
Штормовое предупреждение. В&nbsp;Кыргызстане ожидается резкое похолодание Штормовое предупреждение. В Кыргызстане ожидается резкое похолодание
Неделя-24. Алмазбек Атамбаев готов ответить за&nbsp;всех, и&nbsp;эхо убийства в&nbsp;Стамбуле Неделя-24. Алмазбек Атамбаев готов ответить за всех, и эхо убийства в Стамбуле
О&nbsp;главной ошибке Атамбаева рассказал член госкомиссии по&nbsp;событиям в&nbsp;Кой-Таше О главной ошибке Атамбаева рассказал член госкомиссии по событиям в Кой-Таше
Загрязнение воздуха в&nbsp;Бишкеке. Кыргызстан стал самой критичной точкой в&nbsp;мире Загрязнение воздуха в Бишкеке. Кыргызстан стал самой критичной точкой в мире
Бизнес
Компанию &laquo;Чакыр япы&raquo; втянули в&nbsp;коррупционный скандал чиновники Кыргызстана Компанию «Чакыр япы» втянули в коррупционный скандал чиновники Кыргызстана
Сотрудники MegaCom приняли участие в&nbsp;донорской акции сбора крови Сотрудники MegaCom приняли участие в донорской акции сбора крови
&laquo;Оптима Банк&raquo;&nbsp;&mdash; лучший банк по&nbsp;обслуживанию валютообменных операций в&nbsp;КР «Оптима Банк» — лучший банк по обслуживанию валютообменных операций в КР
Смотрите прямую трансляцию футбольного матча Кыргызстан&nbsp;&mdash; Таджикистан на&nbsp;O!TV Смотрите прямую трансляцию футбольного матча Кыргызстан — Таджикистан на O!TV
20 ноября, среда
09:25
Еще 27 кыргызстанских студентов покинули Гонконг Еще 27 кыргызстанских студентов покинули Гонконг
09:22
В ближайшие два года экономика Кыргызстана будет расти на 3,4 процента в год
09:01
Грузовикам запретили ездить по дорогам без цепей и тросов
08:38
Дело Атамбаева. Бывшему президенту не дают свидания с близкими
08:30
Мэрия Бишкека наймет лифтеров для обслуживания подъемников в подземных переходах
19 ноября, вторник
23:53
Смартфон Galaxy Note 10 Plus, посвященный «Звездным войнам», представил Samsung
23:28
Жители жилмассива «Кара-Жигач» жалуются на качество ремонта тротуара