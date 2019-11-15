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Общество

Трое кыргызстанских студентов, обучающихся в Гонконге, покинули город

Трое студентов из Кыргызстана, обучающихся в Гонконге, покинули мятежный город. Об этом сообщил МИД КР.

Уточняется, что в связи с ситуацией в городе Сянгане (Гонконг) по поручению Министерства иностранных дел посольство КР в КНР во взаимодействии с Генеральным консульством в городе Гуанчжоу оказывает всяческое содействие соотечественникам, находящимся в городе.

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Из 42 студентов его покинули трое, остальные планируют вылететь ближайшими авиарейсами.

«Отмечаем, что студенты из Кыргызстана находятся на постоянной связи с сотрудниками посольства и Генерального консульства. При содействии китайской стороны размещены в безопасных местах. В Сянган выехал генеральный консул КР в Гуанчжоу», — отметили во внешнеполитическом ведомстве.

Дипмиссия Кыргызстана в Пекине договорилась с туристической компанией о покупке авиабилетов с отсрочкой оплаты для студентов из Кыргызстана, у кого затруднения с финансами.

«Студенты из других стран покидают Сянган самостоятельно и специальная эвакуация официальными органами не проводится. По данному вопросу поддерживается постоянная связь с госорганами Китая и послами ряда стран СНГ для координации усилий в целях оказания необходимого содействия студентам», — подчеркнули в МИД.

В случае возникновения каких-либо чрезвычайных ситуаций МИД просит связываться по следующим контактным номерам:

Телефоны посольства КР в КНР:

+861064681348;

+8618611736340 (WhatsApp, WeChat);

+8613260203680;

+8613581902801.

Генеральное консульство КР в Гуанчжоу (КНР):

+8613925051627;

+8618666093015.

В Гонконге последние шесть месяцев не утихают акции протеста. Ранее в 24.kg обратились читатели с жалобой на бездействие наших дипломатических представительств в Китае и МИД КР. Обеспокоенные родители просят оказать помощь студентам из Кыргызстана, которые обучаются в Гонконге.
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