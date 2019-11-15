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Общество

МИД не реагирует на просьбы кыргызстанских студентов эвакуировать их из Гонконга

В редакцию 24.kg обратились родители кыргызстанских студентов, обучающихся в Гонконге. Они жалуются на бездействие МИД КР.

Напомним, в Гонконге уже несколько месяцев не утихают акции протеста. Изначально люди выходили на улицы, чтобы выразить свое несогласие с поправкой к закону об экстрадиции, однако даже после решения властей отказаться от данного изменения в законе протестующие продолжают устраивать беспорядки в городе.

Внешнеполитические ведомства стран, студенты которых учатся в вузах мятежного города, в срочном порядке вывозят их по линии диппредставительств, аккредитованных в Китае. Родители учащихся из Кыргызстана заявляют, что только наш МИД не реагирует на их просьбы об эвакуации.

«Посольства других стран эвакуировали своих студентов, а наши ничего не делают. Студентов и преподавателей вывезли и пытаются отправить на родину. Наши дети обратились к казахам, но те заняты своими студентами. Полиция ждала пока выйдут иностранные студенты, после эвакуации будут штурмовать университет, захваченный митингующими. Но студентов надо вывезти с острова, а рейсов нет, и наше посольство молчит», — пишут обепокоенные родители.

«Я мама студентов. В Оше родители готовят письмо-обращение к правительству Кыргызстана об оказании материальной помощи, так как у одного из студентов нет денег на покупку билета», — написала также 24.kg Динара Жунусова.

В МИД КР 24.kg пояснили, что им известно об этих сообщениях. Министерство связалось с посольством Кыргызстана в Пекине по вопросу вывоза наших учащихся с острова. Однако пока ни один из наших студентов Гонконг не покинул.

МИД просит по всем вопросам обращаться по телефону +996312626559 или напрямую в посольство Кыргызстана в КНР: +861064681348. Можно также связаться с диппредставительством по электронной почте krembassychina@163.com.
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