Судьбу сироты из Иссык-Кульской области определит спецкомиссия омбудсмена

Специальная комиссия института омбудсмена сегодня выехала в село Фрунзе Иссык-Кульской области. Об этом сообщили в ведомстве.

По их данным, для выяснения всех обстоятельств сложившейся ситуации в аппарате акыйкатчи создали спецкомиссию, в которую вошли сотрудники главного правозащитного института страны, Министерства образования и науки, Министерства труда и социального развития, центра помощи детям при мэрии Каракола, члены координационного совета НСПП КР и правозащитного центра «Спектр».

Комиссия выяснит, почему ребенок оказался в трудной жизненной ситуации, не посещает школу, не состоит на учете в медицинских и социальных государственных учреждениях.

«По результатам проверки сделают соответствующие выводы, внесут предложения по защите и восстановлению нарушенных прав мальчика и определению его дальнейшей судьбы», — сообщили в пресс-службе.

В селе Фрунзе чужие люди незаконно заставляют сироту (предположительный возраст 8-9 лет) пасти скот. Местные чиновники заявили, что семья, в которой он находится, намерена оформить над ним опекунство. Однако, по данным правозащитников, это недопустимо. В институте омбудсмена взяли на особый контроль ситуацию.