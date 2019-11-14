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Общество

Институт омбудсмена проверит информацию о сироте, которого заставляют работать

В институте омбудсмена взяли на особый контроль ситуацию с мальчиком-сиротой, проживающем в селе Фрунзе Ак-Булунского айыл окмоту, которого принуждают пасти чужой скот. Об этом сообщили в ведомстве.

По их данным, уполномоченный акыйкатчи по Иссык-Кульской области Омурбек Тамаев и представитель Тюпского районного управления социального развития разбираются на месте, определяют условия жизни ребенка, а также детально проверяют данные, озвученные представителем ОФ «Акцент» Анной Макаровой. Информация будет передана в правоохранительные и социальные ведомства республики.

Напомним, что в селе Фрунзе чужие люди незаконно заставляют сироту (предположительный возраст восемь-девять лет) пасти скот. Местные чиновники заявили, что семья, в которой он находится, намерена оформить над мальчиком опекунство. Однако, по данным правозащитников, это недопустимо. 
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