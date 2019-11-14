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Общество

Эксплуататоров сироты на Иссык-Куле должны привлечь к ответственности

Опекунство или усыновление ребенка работодателями его родителей не допускается. Об этом 24.kg сообщила глава Лиги защитников прав ребенка Назгуль Турдубекова, комментируя случай на Иссык-Куле.

По ее словам, лицо, которое подвергало ребенка эксплуатации, не может брать его на воспитание. «Более того, такого «кандидата на опекунство» необходимо призвать к ответственности за привлечение несовершеннолетнего к труду», — подчеркнула правозащитница.

По законодательству при определении ребенка под опекунство в приемную семью или на усыновление в обязательном порядке необходимо соблюсти его этническое происхождение.

Назгуль Турдубекова 

«Это не первый случай, когда на территории Иссык-Кульской области дети становятся работниками богатых фермеров. Порочная практика эксплуатации детей все еще имеет место быть, поскольку руководителей государственных органов на местах не привлекают к ответственности за игнорирование нарушений», — добавила она.

Напомним, что в селе Фрунзе чужие люди незаконно заставляют сироту пасти скот. Местные чиновники заявили, что семья, в которой он находится, намерена оформить над мальчиком опекунство.
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