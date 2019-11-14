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Общество

На Иссык-Куле восьмилетнего сироту чужие люди заставляют пасти скот

В селе Фрунзе Ак-Булунского айыл окмоту сироту (предположительный возраст 8-9 лет) чужие люди заставляют пасти скот. Об этом 24.kg сообщила помощник омбудсмена по Иссык-Кульской области, представитель ОФ «Акцент» Анна Макарова.

Она получила сообщение, что ребенка эксплуатируют, и выехала на место с представителями айыл окмоту. «Мальчика зовут Илья, его родители умерли, документов нет, в школу не ходит. Он работает на одну богатую семью, пасет и доит коров. В новой семье к мальчишке обращаются как Кыргызбай или просто «эй». Одет Илья не по погоде (резиновые сапоги и кофта), неухоженный, живет в кочегарке», — рассказала Анна Макарова.

Хозяйка дома запугивает ребенка тем, что сдадут его в детский дом, где его будут бить, или в милицию, и ему будет только хуже.

Анна Макарова 

Анна Макарова отметила, что у ребенка есть родственники, но их семья неблагополучная. «Мы составили акт, его подписал депутат айыльного кенеша, который живет рядом. Я позвонила представителям отдела по поддержке семьи и детей (ОПСД) с просьбой выехать на место. Надеялась, что они заберут ребенка, разместят для начала в больнице, а потом решат, куда направить. Возможно, в «SOS Детские деревни». Но мне сказали: «Не ваше дело, не лезьте!». Они якобы знают ребенка и готовят документы. Тогда почему его оставили в такой ситуации? Случай экстренный, ребенка оставлять в той семье нельзя. Он должен учиться, а не работать», — подчеркнула Анна Макарова.

Региональный представитель омбудсмена по Иссык-Кульской области, по ее словам, на место не приехал.

Заместитель начальника тюпского управления соцразвития Алымкул Рымбеков заявил, что Анна Макарова «немного вводит в заблуждение». «Ребенку 11 лет. Его родители жили там, пасли скот по найму. Но оба умерли, мать — давно, отец — несколько месяцев назад. Ребенок остался в той семье, поскольку с детства живет там и привык. Они живут хорошо, в достатке. Хозяин дома намерен оформить опекунство, в настоящее время собирает документы. Про мальчика наш ОПСД давно знает», — прокомментировал он ситуацию 24.kg.

На вопрос, почему сотрудники ранее не приняли никаких мер, чтобы определить ребенка в школу, Алымкул Рымбеков ответил: «Его отец не пускал на уроки. Сейчас его готовы определить в школу, до которой около 3-4 километров от кошары».
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