Дело Атамбаева. Бывший президент отказывается участвовать в судебном процессе

В Первомайском районном суде Бишкека началось судебное разбирательство по делу о незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева. Заседание проходит в закрытом режиме.

По словам адвоката Сергея Слесарева, бывший президент Алмазбек Атамбаев не желает участвовать в процессе, а рассмотрение дела без него незаконно.

Отметим, что на заседание явились экс-генпрокурор Индира Джолдубаева, врач-онколог Эмиль Макимбетов, а также лаборант Ирина Цопова.

Азиз Батукаев покинул страну в апреле 2013 года. Врачи тогда поставили ему диагноз «острый лейкоз». Он досрочно освободился из колонии в Нарыне, где отбывал наказание, и уехал на историческую родину — в Грозный (Чечня). По факту сразу же назначили проверку, но нарушений правоохранительные органы и прокуратура тогда не нашли.

Расследование дела о незаконном освобождении криминального авторитета возобновилось в январе 2019-го. В суд его передали в октябре.

Обвиняемыми проходят 19 человек. Это врачи и лаборанты, поставившие диагноз осужденному, представители ГСИН и другие высокопоставленные чиновники, в том числе бывший глава государства Алмазбек Атамбаев.

Ранее сообщалось, что 14 обвиняемых могут отделаться штрафом — они подписали соглашение о сотрудничестве со следствием. Каждого из них заключали под стражу, а позже отпустили под домашний арест.

Бывшего президента задержали 8 августа после штурма его дома в селе Кой-Таш. Ему предъявлены обвинения по нескольким статьям Уголовного кодекса КР: коррупция, легализация/отмывание доходов, организация массовых беспорядков, убийство и другие.