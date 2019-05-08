Освобождение Азиза Батукаева. За что сидел вор в законе и как покинул тюрьму

Генпрокуратура возобновила уголовное дело о досрочном освобождении вора в законе Азиза Батукаева. Под стражу взяли двух врачей — бывшую лаборантку Ирину Цопову и экс-замдиректора центра гематологии профессора Эмиля Макимбетова. Им вменяют коррупцию, подделку документов и служебный подлог.

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По делу проходят и бывшие высокопоставленные чиновники — вице-премьер-министр Шамиль Атаханов и глава Минздрава Динара Сагинбаева. Озвучивались и имена экс-депутатов Дамиры Ниязалиевой, Болота Шера и Ташполота Балтабаева, но их статус пока не определен.

Это не первый раз, когда власти Кыргызстана вызывают икоту у Азиза Батукаева и пытаются вернуть его на родину. 24.kg напоминает, кто такой Азиз Батукаев, за что отбывал наказание и почему не дает покоя кыргызским властям.

Азиз Батукаев. Начало

Вор в законе Азиз Батукаев родился в Токмаке в 1966 году, коронован в 1993-м в Москве при поддержке влиятельного грузинского авторитета Датико Цихелашвили (Дато Ташкентского). До 2006 года (коронации Камчи Кольбаева) Азиз Батукаев был единственным признанным «вором» в Кыргызстане.

Неоднократно привлекался к уголовной ответственности по разным статьям УК КР. С 1995-го его имя всплывает в громких преступлениях, в том числе заказных убийствах. Пик криминальных разборок с группировкой ныне покойного Рыспека Акматбаева пришелся на начало 2000-х. В ходе передела сфер влияния убиты его самые близкие люди — брат Алаудин и зять Хаваджи Заурбеков.

В 2004-м Азиза Батукаева осудили за незаконное хранение оружия и взрывчатки, а также умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Он получил четыре года тюрьмы и отбывал наказание в ИК-31 в селе Молдовановка.

В 2005 году в колонии произошли беспорядки. 20 октября в ИК для встречи с заключенными прибыла депутатская делегация во главе с Тынычбеком Акматбаевым (брат Рыспека Акматбаева). Парламентарий возглавлял комитет по обороне, безопасности, правопорядку и информационной политике.

Во время инспекции в колонии начался бунт, в ходе беспорядков убили депутата, его помощника Абдулхамида Алыкулова, эксперта Жогорку Кенеша Таласбека Оморова и главу Главного управления исполнения наказаний Икматулло Полотова.

Бунт и «крытка»

Несколько дней в колонию не могли войти сотрудники и представители власти. Заключенные во главе с Батукаевым забаррикадировались и отказывались выдать тела убитых. Они требовали, чтобы в ИК прибыл премьер-министр Феликс Кулов.

В других закрытых учреждениях также начались протесты. Осужденные и арестованные из солидарности отказывались подчиняться руководству колоний. Протесты подавили штурмом, во время которого погибло несколько заключенных.

Азиза Батукаева и еще несколько активных его приближенных вывезли в СИЗО ГКНБ.

После подавления бунта общественности стало известно, в каких условиях отбывал наказание вор в законе. Фотографии его дома на территории колонии, огорода, где он выращивал коноплю, и арсенала оружия облетели все СМИ. Вместе с ним в колонии проживали две женщины — гражданская супруга Евгения Тарасова, а также сноха Роза Межидова, хотя это запрещено правилами внутреннего порядка.

В августе 2006 года к неотбытому сроку Батукаеву добавили еще 16 лет и 8 месяцев. Вместе с ним на скамье подсудимых оказались еще 38 человек. Вора в законе судили не за убийство депутата, а за незаконное хранение оружия и наркотиков, организацию бунта и другое. Всего 16 статей Уголовного кодекса.

Убийство депутата взял на себя Рустам Абдуллин. Он и еще двое заключенных — Евгений Головин и Азамат Закиров — получили пожизненный срок. Они все еще отбывают наказание. Остальные получили от 12 до 20 лет тюрьмы.

В 2008-м Батукаев получил еще два года за нарушение режима, и его перевели на тюремный режим в СИЗО-24 Нарына. Там он отбывал наказание до апреля 2013 года.

Азиз освобожденный

Скандал с незаконным освобождением Азиза Батукаева грянул 10 апреля 2013 года, когда стало известно, что накануне вечером вор в законе вышел на свободу и улетел на историческую родину в Грозный (Чечня).

За день до этого Нарынский суд вынес решение отпустить авторитета досрочно из-за болезни: у него якобы обнаружили рак крови. В тот же день ему выдали паспорт и он спокойно покинул Кыргызстан. Позже в ГРС признались, что документ, удостоверяющий личность, авторитету выдали с нарушениями закона.

Нарушения при рассмотрении дела и принятии решения выявили почти сразу. Но Азиз Батукаев был уже далеко, и достать его кыргызская Фемида не могла.

По факту возбудили уголовное дело, однако следствие не смогло выявить «лиц, подлежащих привлечению к уголовной ответственности».

Тогда генпрокурор Аида Салянова уверяла, что освободили Азиза Батукаева на вполне законных основаниях. Вторил ей и глава Погранслужбы Токон Мамытов: Батукаев вылетел за пределы Кыргызстана «в рамках закона».

Чиновники, которые теперь стали фигурантами уголовного дела, как один, утверждали, что Азиз Батукаев тяжело болен и жить ему осталось недолго. Однако...

Больше месяца понадобилось депутатской комиссии, чтобы вынести заключение. В том числе проверяли информацию о получении взяток чиновниками разных рангов — от $100-500 тысяч. В итоге они пришли к выводу, что освобождение Азиза Батукаева спланировано и организовано высшими руководителями службы исполнения наказания, судебной власти и иных государственных органов республики.

Комиссия отметила, что без предварительного сговора Минздрава, ГСИН, ГП, ГРС, омбудсмена столь быстрое освобождение судом Азиза Батукаева и его вылет за пределы Кыргызстана были невозможны.

Из-за дела Батукаева должности тогда лишился омбудсмен Турсунбек Акун, который, будучи недальновидным, кинулся отстаивать права «тяжелобольного». Добровольно в отставку подал вице-премьер-министр Шамиль Атаханов, следом ушел с поста главы ГСИН Зарылбек Рысалиев. Остальные вообще не пострадали.

Новый срок. Новые надежды

Спустя год, в мае 2014-го, Нарынский суд отменил свое ранее принятое решение, и досрочно освобожденного авторитета объявили в международный розыск, хотя место его пребывания было известно.

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В Чечне Азиз Батукаев начал новую жизнь, он подал на гражданство России и получил новый паспорт. СМИ сообщали, что он обзавелся новой женой — второй. Первая — Тарасова, которую он забрал из Кыргызстана, — также живет с ним.

Российские специализированные сайты сообщали, что Азиз Батукаев занял свое место в криминальном мире России. В Чечне у него, дескать, появились высокопоставленные покровители. Добраться до него у кыргызских силовиков и судов шансов почти нет.

Однако надежда затеплилась, когда в июле 2014 года российские СМИ со ссылкой на Главное управление уголовного розыска МВД РФ сообщили, что в Грозном задержан вор в законе из Кыргызстана. Он обвинялся в незаконном приобретении, хранении и сбыте оружия.

Вся кыргызстанская «верхушка» всполошилась, Генпрокуратура направила запрос российским коллегам с просьбой выдать Азиза Батукаева. Но в экстрадиции отказали. Он получил срок, отсидел его и вышел на свободу в сентябре 2017 года.

В российских СМИ Азиз Батукаев засветился и в январе 2018 года, когда устроил разборки в центре Москвы. «Перестрелку затеяли группировки Надира Салифова (Гули) и Азиза Батукаева (Азиза). Яблоком раздора криминальных авторитетов стали три московских рынка», — писал российский специализированный сайт «Прайм Крайм».

Азиз Батукаев давно доказал, что он один из влиятельнейших криминальных авторитетов не только Центральной Азии, но и всего СНГ. В Кыргызстане же все еще надеются вернуть его, чтобы он досидел срок. Попытки пока не увенчались успехом. Не так легко, как оказалось, вернуть человека, которого чуть ли не в сопровождении высокопоставленных чиновников доставили на борт самолета и помпезно отправили за пределы Кыргызстана.

Отдуваются за всех пока два врача. Сможет ли следствие докопаться до истинных организаторов незаконного освобождения? Или опять политической воли не хватит?