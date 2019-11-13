Взрыв в точке общепита. Кто защитит трудящихся?

Взрыв в столичном кафе «Антошка», в результате которого погибла одна сотрудница и пострадали 13 человек, породил в обществе много вопросов.

Кто виноват в случившемся? Кто ответит за гибель человека? Проверяют ли другие точки общепита и как выдают разрешения на работу? Дошло до призывов наказать сотрудников Госэкотехинспекции.

В службах же разводят руками: в стране введен мораторий на проверки субъектов предпринимательства, потому и предупредительные работы никакие не ведутся.

Хотели как лучше, а получилось...

Двухлетний запрет на проверки бизнеса в стране ввели с 1 января 2019 года. В список, кому нельзя проверять бизнес, попали 10 госорганов. Вновь созданные предприятия освобождены от проверок сроком на три года. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев заверял, что мораторий ни в коем случае не представляет угрозу безопасности жизни и здоровью граждан.

Тем временем число отравившихся от некачественных продуктов с начала 2019 года выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Не соблюдается и трудовое законодательство. Представители Федерации профсоюзов Кыргызстана (ФПК) уверены: работодатели почувствовали себя свободно после введения новых кодексов, в которых права трудящихся проигнорированы.

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«Если в старом административном кодексе было около 10 статей о правонарушениях в области охраны труда, то сейчас осталось только три. К примеру, отсутствие медосмотра или принятие на работу без паспорта», — подтвердил начальник отдела охраны труда и трудовых отношений Госэкотехинспекции Бакытбек Жолчиев.

В новых кодексах, по словам заместителя заведующего отделом правовой защиты ФПК Айнуры Омуровой, исключены нормы, предусматривающие ответственность за отказ принять на работу беременную, составить коллективный или трудовой договор, за задержку заработной платы, нарушение правил техники безопасности. Руководителя предприятия раньше можно было даже уволить. В новых кодексах таких норм нет. Сделано ли это намеренно или из-за чьей-то плохой памяти? Ответа на этот вопрос представители ФПК от разработчиков кодексов не получили.

Даже если суд восстанавливает права незаконно уволенного сотрудника, работодатель все равно остается без наказания. Айнура Омурова

«Он может восстановить трудящегося, а на следующий день снова уволить. Если раньше мы до суда договаривались и с нами хоть как-то считались, то сейчас работодатели никакого наказания не получат, поэтому смело нарушают. Рычагов воздействия у нас нет», — посетовала Айнура Омурова.

Идите в суд!

В 2000 году Кыргызстан ратифицировал Конвенцию МОТ об инспекции труда в промышленности и торговле (№ 81). Согласно ей число инспекторов труда должно быть достаточным для эффективной работы службы.

У нас же на всю республику приходится всего 30 инспекторов труда.

«До 2012 года было 89 сотрудников, в ходе оптимизации сократили на 60 процентов, оставив всего 23 человека. Мы постоянно обращаемся в правительство по поводу количественного состава. Но поскольку средств в бюджете не хватает, приходится справляться», — сказал 24.kg Бакытбек Жолчиев.

«Согласно постановлению правительства мы не можем проверять субъекты предпринимательства. Внеплановые проверки проводить тоже не имеем права, пока не разрешит Минэкономики. Сейчас просим внести изменения в части проверок нарушения трудового законодательства», — отметил он.

Около двух тысяч человек остались без нашей помощи. Это те, кого незаконно уволили, кто не может получить зарплату или компенсацию в результате трудового увечья, и другие. Бактыбек Жолчиев

«Люди к нам приезжают, показываем им постановление кабмина и советуем обращаться в суд. Но разбирательства тянутся годами, нужны затраты на адвокатов. Раньше мы ежегодно помогали выплатить гражданам в виде зарплат около 20 миллионов сомов, в виде компенсаций за увечья на производстве — около 56 миллионов сомов. Привлекали работодателей к ответственности за нарушение правил техники безопасности и законодательства об охране труда, штрафовали. В бюджет от наших инспекторов поступало около 2,5 миллиона сомов в год. По итогам девяти месяцев 2019 года поступило всего 600 тысяч сомов», — привел он статистику.

Жизнь под угрозой

Эксперт-консультант Международной организации труда (МОТ) Александр Яфаев уверен: без инспекции нельзя обеспечить адекватные условия труда для работников.

«Делать акцент на развитии предпринимательства — правильно, это очень либеральный подход, чтобы не подвергать давлению бизнес, особенно средний и мелкий, чтобы не было неоправданных, частых проверок», — сказал он 24.kg.

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«Но это имеет свою оборотную сторону. Если инспекторы не могут в любое время беспрепятственно войти на предприятие и проконтролировать рабочий процесс, как это прописано в конвенции № 81, то работник может подвергаться определенной опасности. Условия труда могут не отвечать требованиям безопасности, гигиены и так далее. Здоровье и жизнь работников могут оказаться под угрозой. Это конечно не везде, а в определенных отраслях. Инспекторы должны иметь возможность контролировать предприятия, ведь в этом их функции», — подчеркнул он.

В МОТ отмечают, что безопасность помогает повысить производительность. Значит, приоритетом должно стать сохранение жизни и здоровья человека, предупреждение производственного травматизма и улучшение условий труда.

При ФПК создали рабочую группу для внесения изменений в новые кодексы (уголовный, о нарушениях и проступках). Проект закона и справки-обоснования уже готовы и находятся на рассмотрении в Минтруда. После сбора замечаний и предложений документы направят в правительство. И если там поправки поддержат, то они поступят в Жогорку Кенеш.

Сколько времени понадобится для этого, инициаторам сказать пока сложно. До тех пор, очевидно, нарушения будут продолжаться.