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Общество

Взрыв в точке общепита. Службы не могли проверять кафе до 2020 года

Бишкекский Центр госсанэпиднадзора не имел права проверять кафе «Антошка». Об этом 24.kg сообщили в ЦГСЭН.

«Это новый объект, появился в 2018 году. По законодательству о проверках субъектов предпринимательства, вновь открывшиеся объекты в течение трех лет никто не контролирует, в том числе и мы», — отметили в центре.

Директор департамента профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора Толон Исаков напомнил о действующем моратории на проверки бизнеса. «Защищать предпринимателей от недозволенных проверок нужно, но и у бизнеса должно быть адекватное отношение. Точки общепита должны содержать в чистоте, предоставлять безопасную продукцию. К сожалению, очень многие к этому относятся халатно, гонятся за деньгами», — сказал он.

В результате число отравившихся от некачественных продуктов с начала 2019 года незначительно увеличилось. Поступает много жалоб на некачественное обслуживание и продукцию.

Толон Исаков

«Но претензии в основном предъявляют в устном порядке. Заявления должны быть оформлены письменно, чтобы мы могли проверить их обоснованность. В случае пищевых отравлений мы можем проводить проверки без уведомления Минэкономики», — добавил Толон Исаков.

В Бишкеке 8 ноября взорвалась точка быстрого питания. В результате пожара погибла одна сотрудница кафе и пострадали 13 человек.
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