Взрыв в точке общепита. В мэрии призвали наказать сотрудников Госэкотехинспекции

Сегодня на плановом совещании в мэрии обсудили взрыв в кафе «Антошка». На месте, напомним, погибла сотрудница.

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Руководитель МП «Городские парки» Калича Умуралиева поинтересовалась, почему в отношении владельца точки быстрого питания завели уголовное дело, а в отношении работников Госэкотехинспекции — нет.

«Надзор за технической безопасностью осуществляет именно Госэкотехинспекция, а не МЧС и другие службы, и ответственность должны понести ее сотрудники. Почему по факту их халатности ничего нет?» — возмутилась она.

Глава ГУВД Бишкека Канат Джумагазиев отметил, что оценка действиям всех ответственных и должностных лиц будет дана в рамках уголовного дела.

«Все обвинения будут предъявлены по итогам следствия», — сказал он.

Заметим, что после взрыва следственная служба ГУВД столицы задержала арендатора кафе «Антошка». Суд отпустил его под домашний арест.