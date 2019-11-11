Начальник Чуйского ГУВД Самат Курманкулов начал ходить и говорить самостоятельно

Начальник ГУВД Чуйской области Самат Курманкулов, пострадавший в беспорядках в Кой-Таше, начал самостоятельно разговаривать. Ранее он делал это с помощью голосообразующего аппарата. Об этом сообщили в пресс-центре Минздрава.

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В ведомстве подчеркнули, что реабилитация продолжается и наблюдается положительная динамика.

Самата Курманкулова транспортировали 12 августа в Центр нейрохирургии имени Бурденко. Сейчас он находится в реабилитационном центре.

Начальник ГУВД Чуйской области пострадал 7 августа после того, как спецназ ГКНБ предпринял попытку штурма резиденции бывшего президента Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш. Милиционеру проломили голову камнем.

В ходе начавшихся беспорядков тогда пострадало около 45 человек, погиб заместитель командира «Альфы».