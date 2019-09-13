Динамика есть. Самата Курманкулова переведут в реабилитационный центр Москвы

Начальника Чуйского ГУВД Самата Курманкулова переводят в реабилитационный центр Москвы. Об этом 24.kg сообщил заместитель министра здравоохранения Мадемин Каратаев.

По его словам, переговоры о переводе уже проведены, согласие директора центра получено. Отметим, лечение и восстановление Самата Курманкулова оплачивает государство. Медики информируют, что в состоянии пациента намечена положительная динамика. Но давать прогнозы о полном восстановлении Самата Курманкулова врачи считают преждевременным.

Напомним, Самата Курманкулова транспортировали 12 августа в Москву, в Центр нейрохирургии имени Бурденко.

Начальник ГУВД Чуйской области пострадал 7 августа, после того как спецназ ГКНБ предпринял попытку штурма резиденции Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш. Офицеру проломили голову камнем. Самату Курманкулову провели трепанацию черепа.

В ходе начавшихся беспорядков в тот день пострадало около 45 человек, замкомандира «Альфы» погиб от огнестрельного ранения.