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Общество

Мэрия Бишкека отказалась от проекта организации кругового движения

Проект кругового движения на пересечении улиц Анкара и 7 Апреля в Бишкеке отменили. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

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Горожане пожаловались на образование автомобильных заторов на этом участке.

«Мы выбрали сторону пешеходов. Многим бишкекчанам удобно, что троллейбус № 7 высаживает пассажиров на ближайшей остановке, а при круговом движении это стало невозможным. Планируется расширить дорогу, к проекту вернемся позже», — объяснили в муниципалитете.

Над пилотным проектом изменения схемы движения работали специалисты управления капитального строительства мэрии столицы, муниципального предприятия «Бишкекасфальтсервис» и сотрудники ГУОБДД.

Планировалось отключить светофоры и установить дополнительные дорожные знаки. Направление движения хотели задать бетонными конструкциями, которые обозначают кольцо.
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