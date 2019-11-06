Круговое движение будет на перекрестке улиц 7 Апреля и Анкара в Бишкеке

8 ноября круговое движение будет организовано на перекрестке улиц 7 Апреля и Анкара. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета Бишкека.

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Над пилотным проектом изменения схемы движения работают специалисты управления капитального строительства мэрии столицы, муниципального предприятия «Бишкекасфальтсервис» и сотрудники ГУОБДД.

На пересечении улиц отключат светофоры, установят соответствующие дорожные знаки. Направление движения будет задано бетонными конструкциями, которые обозначают кольцо.

Видеокамеры слежения на перекрестке улиц 7 Апреля и Анкара временно отключат.

Специалисты ГУОБДД будут постоянно дежурить на этом участке, следить за трафиком, и, если опыт будет успешным, схема движения на перекрестке останется кольцевой. В этом случае в 2020 году будут проведены дорожные работы по реконструкции перекрестка с учетом организации на нем кругового движения.

Подобные работы муниципалитет планирует провести и на пересечении проспекта Чуй и улицы 7 Апреля.

Организация кругового движения на оживленных перекрестках города осуществляется в качестве одной из мер по уменьшению автомобильных заторов.