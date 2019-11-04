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Общество

Скандально известный экс-глава отдела ГРС Насирбек Алмаматов объявлен в розыск

Бывший начальник городского отдела регистрации транспортных средств и водительского состава при ГРС Насирбек Алмаматов объявлен в розыск. Информацию 24.kg подтвердили в ОВД Октябрьского района. 

По данным милиции, оперативники устанавливают его местонахождение. В марте 2019 года райсуд приговорил Насирбека Алмаматова к 12,5 года лишения свободы. Адвокаты обжаловали решение. Вторая инстанция смягчила приговор: тюремный срок заменили на штраф в 3,3 миллиона сомов. Осужденный был освобожден из-под стражи в зале суда.

Но постановлением судебной коллегии по уголовным делам и делам об административных правонарушениях Верховного суда от 30 октября приговор Бишкекского горсуда в отношении Насирбека Алмаматова был отменен и решение Октябрьского райсуда оставлено в силе. Теперь экс-чиновника не могут найти, чтобы привести приговор в исполнение.

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Главного свидетеля по делу об убийстве Камилы Дуйшебаевой уличают во лжи

Насирбек Алмаматов задержан 2 ноября 2018 года. По версии следствия, он создал устойчивую коррупционную схему по получению незаконных денежных поборов с граждан КР при регистрации и перерегистрации автотранспортных средств, а также с учащихся автошкол при сдаче экзаменов на получение водительских удостоверений. Сам Алмаматов все обвинения отвергал.

Отметим, что он также проходит главным свидетелем по делу об убийстве Камилы Дуйшебаевой. Насирбек Алмаматов, как заявляла юрист Чинара Джакупбекова, оболгал родственника экс-генерального прокурора Аиды Саляновой Калыкбека Эльтуйбасова, но к ответственности его не привлекли. Адвокат обращалась с ходатайством в Генпрокуратуру, однако ей было отказано.
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