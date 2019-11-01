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Общество

Суд над экс-мэрами. Явку экспертов на суд не обеспечили

В Ленинском районном суде Бишкека продолжается процесс по уголовному делу в отношении бывших столичных мэров Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова.

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Дело Кубанычбека Кулматова

В суде продолжают заслушивать показания обвиняемого по эпизоду со строительством школы в жилмассиве «Калыс-Ордо». Сегодня допросили бывшего начальника общественно-государственного управления капитального строительства (ОГУКС) мэрии Бишкека Сталбека Омурканова, а также представителей потерпевших, коими следствие признало Министерство образования и науки и мэрию Бишкека.

Как отметил адвокат Санжар Сакиев, обвинение не смогло обеспечить явку экспертов. На их допросе настаивала защита и подсудимый — бывший мэр Кубанычбек Кулматов.

«Судья поставил точку в допросе экспертов. Допрашивать их не будем, все инструменты исчерпаны, неоднократно выдавались требования суда на их принудительную доставку. Суд высказал свое бессилие в этом вопросе и смирился с тем, что допрашивать их не будут», — отметил Санжар Сакиев.

Юрист добавил, что суд отметил один важный момент — по Уголовно-процессуальному кодексу суд выносит приговор только на основе исследованных на заседаниях доказательствах, предоставленных следствием.

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«Эти свидетели — со стороны обвинения. И прокуратура должна быть заинтересована в том, чтобы они были доставлены на допрос. Но они не проявляют рвения, предоставляют какие-то справки, как будто в школу освобождение от физкультуры, что эксперты не являются в суд, потому что болеют. Кубанычбек Кулматов на это ответил, что бывший начальник ОГУКС Сталбек Омурканов в тяжелом состоянии в санчасти лежит, но его все равно в суд доставляют», — отметил Санжар Сакиев.

По его словам, потерпевшие также не смогли внятно объяснить, какой ущерб им нанесен и в чем он выражается.

На следующем заседании планируется заслушать показания бывшего мэра Бишкека Кубанычбека Кулматова.

По версии следствия, в 2014 году Кубанычбек Кулматов, будучи мэром столицы, незаконно использовал $2 миллиона грантовых средств, выделенных компанией ТВЕА для строительства школы в жилмассиве «Калыс-Ордо».

Четырнадцати обвиняемым, включая Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова, инкриминируют коррупцию. Только пятеро находятся под стражей. По версии следствия, экс-чиновники умышленно допустили необоснованное завышение объемов строительных работ и материалов на общую сумму 12 миллионов 160 тысяч 641 сом. Албека Ибраимова обвиняют также в растрате средств ТНК «Дастан» и коррупции при предоставлении муниципальных земельных участков в пользование физическим и юридическим лицам. Никто из них виновным себя не признал. Кубанычбек Кулматов назвал дело сфабрикованным.
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