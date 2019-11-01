Ремонт дорог. Еще на 13 улицах Бишкека продолжаются работы

Бишкекасфальтсервис продолжает ремонтировать дороги. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

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По ее данным, предприятие планировало отремонтировать 38 улиц. На 25 из них ремонт полностью завершен, на остальных — завершается. В частности, работы продолжаются на улицах Якутской, Оттукской, Мусы Джалиля.

В мэрии заверяют, что Бишкекасфальтсервис завершит все работы и сдаст дороги в эксплуатацию согласно производственному плану до конца года.

В муниципалитете добавили, что по поручению вице-мэра по вопросам ЖКХ Мирлана Амантурова, глава предприятия Адилет Апсеметов проверяет качество дорог на каждой улице.

Отметим, накануне для проезда автомобильного транспорта открыли улицу Московскую.