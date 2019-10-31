Улицу Московскую сегодня откроют для движения автотранспорта

Улицу Московскую сегодня в 20.00 откроют для движения автомобильного транспорта. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

По ее данным, дорожные работы на улице Московской между проспектом Манаса и улицей Абдрахманова полностью завершены.

«Уложено новое дорожное покрытие, оно двухслойное, повышенной прочности. Заменены поврежденные бордюры», — отметили в мэрии.

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В муниципалитете добавили, что ремонтировала улицу китайская корпорация ChinaRoad & BridgesCorporation за счет остатка средств гранта КНР в рамках проекта «Восстановление дорожного покрытия автомобильных дорог города Бишкека».

«Это уникальный случай, когда остаток от ремонта не возвращается грантодателю, а направляется на реконструкцию еще одной улицы», — добавили в мэрии.

В муниципалитете добавили, что в рамках этого проекта отремонтировано 23 участка общей протяжностью 38 километров, среди которых проспекты Манаса, Чингиза Айтматова и Чуй, бульвар Эркиндик, улицы 7 Апреля, Садырбаева, Айни, Уметалиева и многие другие.

С момента открытия Московской улица Токтогула станет вновь односторонней.

Общественный транспорт будет работать по обычному графику, троллейбусы № 4, 8, 10 будут вновь курсировать по улице Московской.