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Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева

Дело Атамбаева. В офисе предприятия «Автомаш-Энерго» проводят обыск

В головном офисе предприятия «Автомаш-Энерго» проводится обыск. Об этом сообщает активист Темирлан Султанбеков.

Учредителем и руководителем компании является сын бывшего президента Алмазбека Атамбаева Сеидбек.

Отмечается, что в офис компании без предупреждения прибыли сотрудники Военной прокуратуры и заявили, что будут проводить обыск и изъятие документов. Они не предоставили никаких документов и санкции о проведении обыска. Сеидбек Атамбаев вызвал на место адвоката.

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«Это явное наглое и беззаконное преследование семьи экс-президента. «Автомаш-Энерго» начало свою деятельность задолго до того, как Алмазбек Атамбаев стал президентом. Какое отношение предприятие имеет к делу экс-президента, непонятно», — отмечают в СДПК.

Алмазбека Атамбаева обвиняют в особо тяжких преступлениях: насилии в отношении правоохранительных органов, убийстве, захвате заложников, массовых беспорядках, коррупции. В рамках уголовного дела арест наложен на имущество бывшего президента, его родственников и близких.
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