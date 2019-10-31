Дело Атамбаева. В офисе предприятия «Автомаш-Энерго» проводят обыск

В головном офисе предприятия «Автомаш-Энерго» проводится обыск. Об этом сообщает активист Темирлан Султанбеков.

Учредителем и руководителем компании является сын бывшего президента Алмазбека Атамбаева Сеидбек.

Отмечается, что в офис компании без предупреждения прибыли сотрудники Военной прокуратуры и заявили, что будут проводить обыск и изъятие документов. Они не предоставили никаких документов и санкции о проведении обыска. Сеидбек Атамбаев вызвал на место адвоката.

Читайте по теме Дело Атамбаева. Арест 120 объектов имущества: чье оно на самом деле

«Это явное наглое и беззаконное преследование семьи экс-президента. «Автомаш-Энерго» начало свою деятельность задолго до того, как Алмазбек Атамбаев стал президентом. Какое отношение предприятие имеет к делу экс-президента, непонятно», — отмечают в СДПК.

Алмазбека Атамбаева обвиняют в особо тяжких преступлениях: насилии в отношении правоохранительных органов, убийстве, захвате заложников, массовых беспорядках, коррупции. В рамках уголовного дела арест наложен на имущество бывшего президента, его родственников и близких.