Тихий кыргызский транзит. Как борьба с наркотиками сошла на нет

Накануне в МВД прошла коллегия по итогам оперативно-служебной деятельности за 9 месяцев. Министр Кашкар Джунушалиев раскритиковал работу руководителей подразделений. В числе прочих досталось и главе Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (СБНОН) Олегу Запольскому. Надо отметить, небезосновательно.

Больше месяца СБНОН по нашему запросу не может предоставить результаты своей деятельности за указанный период. Сотрудники, ответственные за работу с прессой, ссылаются на занятость. Однако очевидно, что похвастать борцам с наркотрафиком нечем.

От отчета до отчета

Последнее крупное задержание героина сотрудники СБНОН провели в августе 2019 года. Тогда в Кара-Куле в ходе спецоперации изъяли более 44 килограммов героина. Наркотики планировалось перебросить в Россию и страны Европы. В машине находилось 19 тонн фруктов. Среди персиков и груш оперативники нашли 93 брикета с героином.

Об этом случае ведомство широко проинформировало, закрыв свой отчет за полгода. На этом успехи закончились, очевидно, до следующего рапорта.

О наличии коридора, по которому тяжелые наркотики пересекают границу и перевозятся по всей территории Кыргызстана, знают все. Затем они уходят через Казахстан в Россию и далее в Европу. Об этом говорят давно на разных уровнях. Вряд ли ситуация в корне изменилась.

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Взять хотя бы задержание героина на немецко-польской границе в июне 2019 года. Таможенники Германии тогда обнаружили в грузовике, который следовал из Кыргызстана, 670 килограммов наркотика. Более полутоны зелья спокойно вывезли из КР. Где в это время были кыргызские борцы с наркотрафиком, неизвестно.

Наркотик задекларировали как турецкий мед и сладости под маркировкой ОсОО «Элит Шоко». Цех, замаскированный под кондитерский, несколько лет функционировал в Бишкеке под носом у СБНОН. А известно о нем стало только после задержания в Европе.

Уже после правоохранители КР провели обыски на складе ОсОО, вызвали на допрос хозяйку и начали следственную проверку по факту.

Ноль целых ноль десятых

На запрос 24.kg в госорганах представили данные о результатах борьбы с незаконным оборотом наркотиков. В 2018 году изъято 16 тонн 318 килограммов 517 граммов наркотических средств. Это, как отмечается, на 11,4 процента больше, чем в 2017-м. Казалось бы, цифра впечатляющая, но если разобраться, тяжелых наркотиков там минимум. Правоохранители заявляют, что героина обнаружено лишь 73 килограмма 574 грамма.

Пограничная служба Кыргызстана за полтора года не изъяла ни грамма героина на границе.

За шесть месяцев 2019-го изъято 15 килограммов 284 грамма героина. Из них 840 граммов нашли таможенники, остальное — улов СБНОН.

Суммарно за полтора года (2018-й и шесть месяцев 2019-го) все госорганы КР, призванные бороться с наркотрафиком, изъяли всего 90 килограммов наркотиков. Ничто по сравнению с теми 670 килограммами героина — объемом только одной «хлопушки» в Германии.

Победить нельзя, искоренить невозможно

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Эксперты отмечают, что героин в Кыргызстан «заходит» из Таджикистана. Контролировать поток сложно в том числе из-за «дырявой» линии границы. Десятки неописанных участков, через которые наркокурьеры спокойно пересекают рубежи, везут и тащат зелье в КР.

Остановить поток, отмечают и в МВД, невозможно, пока на самом верху не договорятся и не поставят точку в вопросе границ.

Эксперт Александр Зеличенко тоже считает, что полностью искоренить наркобизнес ни одному ведомству не под силу. Но можно контролировать и минимизировать трафик.

Есть аксиома: даже самые лучшие, некоррумпированные, финансово мотивированные и обученные сотрудники СБНОН изымают только 12 процентов наркотиков. Иначе наркобизнес будет нерентабельным. Александр Зеличенко

«Ключевое слово здесь — «бизнес». Если изымать, к примеру, 90 процентов, то пропадет смысл заниматься трафиком. Речь идет о том, насколько контролируема эта ситуация. Бороться — бесполезно, победить — нельзя, можно держать руку на пульсе. Считаю, что правоохранительная система работает, но насколько эффективно, сказать не могу», — добавил Александр Зеличенко.

Эксперт отмечает, что в первую очередь необходимо работать над снижением потребления наркотиков внутри страны.

«Раньше в Кыргызстане не было профилактики наркопотребления. Мы работали только с теми, кто уже употреблял. Сейчас делаем первые шаги. Причем начали с отдаленной Баткенской области, которая граничит с Таджикистаном и где эта проблема стоит достаточно остро. Мы провели целую серию мероприятий — обучили педагогов и врачей. Они сейчас работают с родителями под эгидой «Ближе друг к другу, дальше от наркотиков», — сказал Александр Зеличенко.

Новая угроза

Пока СБНОН подсчитывает граммы изъятого героина, Кыргызстан подвергается новой мировой угрозе — химическим наркотикам.

Проблема спайсов, амфитамина, метамфитамина, психотропных веществ, по словам Александра Зеличенко, стоит намного серьезнее, чем опиоиды.

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«С опием и героином мы знакомы, но проблема психотропных веществ, химических наркотиков для нас нова. Они вредны не только психическому, но и физическому здоровью. В отличие от героина их гораздо проще достать — не нужно ничего выращивать. Спайсы, лед, амфитамины, метамфитамины гораздо страшнее», — считает эксперт.

По его словам, сегодняшняя молодежь в курсе, как приготовить дурьв домашних условиях. Как бороться с этим, в кыргызской милиции не знают.

С начала 2019 года Таможенная служба задержала 1,6 килограмма психотропных веществ Alphazolam, 178 граммов спайса и почти 28 тонн прекурсоров.

В милиции считают: новые психоактивные вещества — дань моде.

В Службе по борьбе с незаконным оборотом наркотиков рассказали, что синтетические наркотики зачастую расцениваются как элемент, объединяющий молодежь на развлекательных мероприятиях, в ночных клубах, на вечеринках.

«Объективными причинами этому являются доступность, условный безопасный прием, когда в табак, алкоголь, соки добавляют химическое вещество. Торговцы синтетическими добавками используют агрессивные методы рекламы, рисуя граффити на стенах домов, где указывают контакты. Так получаются «психококтейли», — отмечают в ведомстве.

За первое полугодие 2019-го СБНОН выявила и пресекла всего четыре интернет-магазина, продающих запрещенные вещества.

На самом деле их десятки. Об этом свидетельствуют условные надписи с адресом, где можно купить дурь. Курьеры оставляют их на асфальте, памятниках, в жилых домах. Да где угодно. Офисы такой торговле не нужны, торгуют в Сети.

Диагностике не подлежит

О вреде новых наркотиков говорят и врачи. С каждым годом молодых людей, попробовавших «синтетику», становится больше. По словам заведующей отделом Республиканского центра наркологии Жылдыз Бакировой, сразу определить, что именно употреблял человек, невозможно — нет лабораторий.

«Процент употребления новых психоактивных веществ начал увеличиваться. Для того чтобы врачи могли правильно реагировать на подобные случаи, разрабатываются клинические протоколы и руководства. Мы знаем о воздействии психоактивных веществ, но должна быть правильная реакция. Они имеют свою градацию, они быстро разрушают головной мозг», — говорит врач.

Симптомы приема синтетических веществ похожи на психозы, поведение становится неадекватным. Их невозможно сразу определить в крови. Наши лаборатории не так хорошо оснащены.

Жылдыз Бакирова отметила, что если раньше к медикам в год обращались один-два человека, употребивших синтетические наркотики, то теперь их количество достигло трех-четырех человек в месяц.

«Если, к примеру, героин имеет воздействие на головной мозг и последствия наступают через некоторое время, то в случае с синтетическими наркотиками достаточно одного раза, который приведет к разрушению личности. То есть человек становится дементным», — отметила специалист.

Шило на мыло

В декабре 2016 года правительство ликвидировало Госслужбу по контролю наркотиков. Профильное ведомство несколько раз то закрывали, то создавали вновь, меняя название.

В очередной раз создали Службу по борьбе с незаконным оборотом наркотиков при МВД. Однако реальных результатов борьбы как не было, так и нет. Наркотики производят и экспортируют тоннами. Наркоборцы хвастают граммами.