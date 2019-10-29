Тихий кыргызский транзит. Как борьба с наркотиками сошла на нет

Накануне в МВД прошла коллегия по итогам оперативно-служебной деятельности за 9 месяцев. Министр Кашкар Джунушалиев раскритиковал работу руководителей подразделений. В числе прочих досталось и главе Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (СБНОН) Олегу Запольскому. Надо отметить, небезосновательно.
Больше месяца СБНОН по нашему запросу не может предоставить результаты своей деятельности за указанный период. Сотрудники, ответственные за работу с прессой, ссылаются на занятость. Однако очевидно, что похвастать борцам с наркотрафиком нечем.
От отчета до отчета
Последнее крупное задержание героина сотрудники СБНОН провели в августе 2019 года. Тогда в Кара-Куле в ходе спецоперации изъяли более
Об этом случае ведомство широко проинформировало, закрыв свой отчет за полгода. На этом успехи закончились, очевидно, до следующего рапорта.
О наличии коридора, по которому тяжелые наркотики пересекают границу и перевозятся по всей территории Кыргызстана, знают все. Затем они уходят через Казахстан в Россию и далее в Европу. Об этом говорят давно на разных уровнях. Вряд ли ситуация в корне изменилась.
Взять хотя бы задержание героина на немецко-польской границе в июне 2019 года. Таможенники Германии тогда обнаружили в грузовике, который следовал из Кыргызстана,
Наркотик задекларировали как турецкий мед и сладости под маркировкой ОсОО «Элит Шоко». Цех, замаскированный под кондитерский, несколько лет функционировал в Бишкеке под носом у СБНОН. А известно о нем стало только после задержания в Европе.
Уже после правоохранители КР провели обыски на складе ОсОО, вызвали на допрос хозяйку и начали следственную проверку по факту.
Ноль целых ноль десятых
На запрос 24.kg в госорганах представили данные о результатах борьбы с незаконным оборотом наркотиков. В 2018 году изъято 16 тонн
Пограничная служба Кыргызстана за полтора года не изъяла ни грамма героина на границе.
За шесть месяцев 2019-го изъято
Суммарно за полтора года (2018-й и шесть месяцев 2019-го) все госорганы КР, призванные бороться с наркотрафиком, изъяли всего
Победить нельзя, искоренить невозможно
Эксперты отмечают, что героин в Кыргызстан «заходит» из Таджикистана. Контролировать поток сложно в том числе из-за «дырявой» линии границы. Десятки неописанных участков, через которые наркокурьеры спокойно пересекают рубежи, везут и тащат зелье в КР.
Остановить поток, отмечают и в МВД, невозможно, пока на самом верху не договорятся и не поставят точку в вопросе границ.
Эксперт Александр Зеличенко тоже считает, что полностью искоренить наркобизнес ни одному ведомству не под силу. Но можно контролировать и минимизировать трафик.
Есть аксиома: даже самые лучшие, некоррумпированные, финансово мотивированные и обученные сотрудники СБНОН изымают только 12 процентов наркотиков. Иначе наркобизнес будет нерентабельным.Александр Зеличенко
«Ключевое слово здесь — «бизнес». Если изымать, к примеру, 90 процентов, то пропадет смысл заниматься трафиком. Речь идет о том, насколько контролируема эта ситуация. Бороться — бесполезно, победить — нельзя, можно держать руку на пульсе. Считаю, что правоохранительная система работает, но насколько эффективно, сказать не могу», — добавил Александр Зеличенко.
Эксперт отмечает, что в первую очередь необходимо работать над снижением потребления наркотиков внутри страны.
«Раньше в Кыргызстане не было профилактики наркопотребления. Мы работали только с теми, кто уже употреблял. Сейчас делаем первые шаги. Причем начали с отдаленной Баткенской области, которая граничит с Таджикистаном и где эта проблема стоит достаточно остро. Мы провели целую серию мероприятий — обучили педагогов и врачей. Они сейчас работают с родителями под эгидой «Ближе друг к другу, дальше от наркотиков», — сказал Александр Зеличенко.
Новая угроза
Пока СБНОН подсчитывает граммы изъятого героина, Кыргызстан подвергается новой мировой угрозе — химическим наркотикам.
Проблема спайсов, амфитамина, метамфитамина, психотропных веществ, по словам Александра Зеличенко, стоит намного серьезнее, чем опиоиды.
«С опием и героином мы знакомы, но проблема психотропных веществ, химических наркотиков для нас нова. Они вредны не только психическому, но и физическому здоровью. В отличие от героина их гораздо проще достать — не нужно ничего выращивать. Спайсы, лед, амфитамины, метамфитамины гораздо страшнее», — считает эксперт.
По его словам, сегодняшняя молодежь в курсе, как приготовить дурьв домашних условиях. Как бороться с этим, в кыргызской милиции не знают.
С начала 2019 года Таможенная служба задержала 1,6 килограмма психотропных веществ Alphazolam,
В милиции считают: новые психоактивные вещества — дань моде.
В Службе по борьбе с незаконным оборотом наркотиков рассказали, что синтетические наркотики зачастую расцениваются как элемент, объединяющий молодежь на развлекательных мероприятиях, в ночных клубах, на вечеринках.
«Объективными причинами этому являются доступность, условный безопасный прием, когда в табак, алкоголь, соки добавляют химическое вещество. Торговцы синтетическими добавками используют агрессивные методы рекламы, рисуя граффити на стенах домов, где указывают контакты. Так получаются «психококтейли», — отмечают в ведомстве.
За первое полугодие 2019-го СБНОН выявила и пресекла всего четыре интернет-магазина, продающих запрещенные вещества.
На самом деле их десятки. Об этом свидетельствуют условные надписи с адресом, где можно купить дурь. Курьеры оставляют их на асфальте, памятниках, в жилых домах. Да где угодно. Офисы такой торговле не нужны, торгуют в Сети.
Диагностике не подлежит
О вреде новых наркотиков говорят и врачи. С каждым годом молодых людей, попробовавших «синтетику», становится больше. По словам заведующей отделом Республиканского центра наркологии Жылдыз Бакировой, сразу определить, что именно употреблял человек, невозможно — нет лабораторий.
«Процент употребления новых психоактивных веществ начал увеличиваться. Для того чтобы врачи могли правильно реагировать на подобные случаи, разрабатываются клинические протоколы и руководства. Мы знаем о воздействии психоактивных веществ, но должна быть правильная реакция. Они имеют свою градацию, они быстро разрушают головной мозг», — говорит врач.
Симптомы приема синтетических веществ похожи на психозы, поведение становится неадекватным. Их невозможно сразу определить в крови. Наши лаборатории не так хорошо оснащены.
Жылдыз Бакирова отметила, что если раньше к медикам в год обращались один-два человека, употребивших синтетические наркотики, то теперь их количество достигло трех-четырех человек в месяц.
«Если, к примеру, героин имеет воздействие на головной мозг и последствия наступают через некоторое время, то в случае с синтетическими наркотиками достаточно одного раза, который приведет к разрушению личности. То есть человек становится дементным», — отметила специалист.
Шило на мыло
В декабре 2016 года правительство ликвидировало Госслужбу по контролю наркотиков. Профильное ведомство несколько раз то закрывали, то создавали вновь, меняя название.
В очередной раз создали Службу по борьбе с незаконным оборотом наркотиков при МВД. Однако реальных результатов борьбы как не было, так и нет. Наркотики производят и экспортируют тоннами. Наркоборцы хвастают граммами.