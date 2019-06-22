Задержание героина в ФРГ. Начата следственная проверка

Служба по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД КР начала следственную проверку по факту задержания в Германии грузовика из Кыргызстана, в котором выявили более полутонны героина. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе ведомства.

Подробности пока не разглашаются. «Факт зарегистрировали в ЕРПП. Но комментировать сможем только по окончании следственной проверки», — заявили в милиции.

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Напомним, что владелицу кондитерского цеха «Элит Шоко» Аиду Жолдошеву вызывали на допрос в следственные органы. Она дала пояснения о логистике продукции и ответила на вопросы о задержанном водителе, который работал в ее компании.

Накануне в цеху прошли обыски. С документами у владельцев все в порядке.