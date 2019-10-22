По высказываниям Арстана Алая назначена еще одна экспертиза

По высказываниям Арстана Алая ГУВД назначило дополнительную экспертизу. Об этом 24.kg сообщили в ведомстве.

Уточняется, речь идет об исследовании лингвистов. По данным ведомства, проводится также экспертиза на выявление элементов разжигания межрелигиозной вражды.

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Напомним, в отношении Арстана Алая ГУВД Бишкека проводит досудебное производство по статье «Возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной или межрегиональной вражды (розни)» УК КР. После получения результатов экспертизы действиям Арстана Алая будет дана юридическая оценка.

Ранее на заседании парламента депутат Улугбек Ормонов поинтересовался, является ли тенгрианство официально зарегистрированным и какую ответственность несут люди, пропагандирующие это течение и заявляющие, что они боги. Госкомиссия по делам религий проведет экспертизу по высказываниям Арстана Алая.

Арстан Алай (Абдылдаев) — автор известного мема «Зима не будет». На этот раз он заявил, что назначен Богом, а в 2020 году станет президентом Вселенной. Его сторонники потребовали от президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова «мирно передать власть Арстану Алаю».