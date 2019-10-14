«Сезон Жээнбекова закончился». Сторонники Арстана Алая требуют отдать ему власть

В Бишкеке накануне на митинг около здания Жогорку Кенеша вышли сторонники активиста Арстана Алая.

Протестующие держали в руках плакаты с лозунгами, в том числе «политики со старыми понятиями привели нас к кризису, в тупик».

Они потребовали от президента Сооронбая Жээнбекова мирно передать власть Арстану Алаю.

По мнению сторонников Арстана Алая, вселенная указывает, что «сезон Жээнбекова закончился». Они считают, что Сооронбай Жээнбеков «не в силах править кыргызским народом и спасти человечество».

Напомним, Арстан Алай (Абдылдаев) автор известного мема «Зима не будет». На этот раз он заявил, что в 2020 году станет президентом вселенной.