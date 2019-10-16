Давно пора. Арстана Алая, объявившего себя Богом, подвергнут экспертизе

Объявившего себя Богом Арстанбека Абдылдаева, известного как Арстан Алай, подвергнут экспертизе. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша сообщил глава Государственной комиссии по делам религии Зайырбек Эргешов.

Депутаты, напомним, обсуждают поправки в Закон «О свободе вероисповедания и религиозных организациях».

Улугбек Ормонов поднял вопрос о тенгрианстве, последователи которого требуют зарегистрировать их как религиозное движение, и поинтересовался, какую ответственность должны нести те, кто пропагандирует это течение?

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«Люди заявляют, что они боги», — сказал Улугбек Ормонов, имея в виду Арстана Алая.

Зайырбек Эргешов отметил: что «касается заявления отдельного человека, то оно направлено на экспертизу. По ее результатам будет принято решение».

Напомним, Арстан Алай (Абдылдаев) — автор известного мема «Зима не будет». На этот раз он заявил, что в 2020 году станет президентом Вселенной.