Суд поручил обеспечить явку Алмазбека Атамбаева на процесс по делу Батукаева

Первомайский районный суд Бишкека отложил предварительные слушания по уголовному делу о незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева до 15 октября. Об этом официальный представитель суда Асель Равшанбекова сообщила журналистам.

По ее словам, процесс отложен на завтра в связи с неявкой Алмазбека Атамбаева.

«Суд поручил Государственной службе исполнения наказаний обеспечить явку Алмазбека Атамбаева на судебное заседание. О принудительном приводе речи не идет», — пояснила Асель Равшанбекова.

Адвокаты подали ходатайство о проведении процесса без участия бывшего президента, который проходит по этому уголовному делу обвиняемым. Однако суд не удовлетворил прошение юристов.