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Общество

Суд поручил обеспечить явку Алмазбека Атамбаева на процесс по делу Батукаева

Фото 24.kg. Официальный представитель Первомайского райсуда Асель Равшанбекова

Первомайский районный суд Бишкека отложил предварительные слушания по уголовному делу о незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева до 15 октября. Об этом официальный представитель суда Асель Равшанбекова сообщила журналистам.

По ее словам, процесс отложен на завтра в связи с неявкой Алмазбека Атамбаева.

«Суд поручил Государственной службе исполнения наказаний обеспечить явку Алмазбека Атамбаева на судебное заседание. О принудительном приводе речи не идет», — пояснила Асель Равшанбекова.

Адвокаты подали ходатайство о проведении процесса без участия бывшего президента, который проходит по этому уголовному делу обвиняемым. Однако суд не удовлетворил прошение юристов.
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