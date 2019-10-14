Алмазбек Атамбаев пригрозил голодовкой

Бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев, находящийся в СИЗО ГКНБ, объявит голодовку, если его принудительно доставят в суд. Об этом заявил его адвокат Замир Жоошев.

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«Сейчас у Алмазбека Шаршеновича состояние стабильное. Но если он один или два раза пропустит прием пищи, его здоровье резко ухудшится. Если силовые органы применят принудительный привод, он сказал, что объявит голодовку», — сообщил адвокат.

«Если суд и правительство хотят моей смерти, пусть идут на такой шаг», — передал его слова юрист.

«Во-первых, применение принудительного привода в отношении человека, находящегося в изоляторе, незаконно. Во-вторых, могут быть отрицательные последствия. Если правительство хочет такого исхода, пусть продолжает этот спектакль», — заявил Замир Жоошев.

Сегодня суд поручил обеспечить явку Алмазбека Атамбаева на процесс по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.