Убийство Улана Салянова. Суд может вызвать на допрос Абдиля Сегизбаева

Бывшего председателя ГКНБ Абдиля Сегизбаева хотят вызвать на допрос в качестве свидетеля в суд по делу об убийстве брата бывшего генерального прокурора Кыргызстана Улана Салянова. Об этом журналистам сообщила сама Аида Салянова.

Читайте по теме О политическом мотиве убийства брата рассказала экс-генпрокурор Аида Салянова

По ее словам, Абдиль Сегизбаев поддерживал организатора убийства брата.

«Я с самого начала говорю, что политические мотивы в деле об убийстве моего брата не рассмотрены. Мы хотим восполнить пробелы следствия в суде, допросить свидетелей, но суд обеспечивает их только раз в месяц, в лучшем случае раз в неделю. Сегодня пришли только два свидетеля. Ранее мы ходатайствовали о допросе Абдиля Сегизбаева. Если он придет в суд и его допросят, возможно, появятся вопросы и к Алмазбеку Атамбаеву», — сказала Аида Саялянова.

Ходатайство о допросе Абдиля Сегизбаева Аида Салянова намерена заявить после того, как суд заслушает всех свидетелей.

«Ранее Абдиль Сегизбаев поддерживал того человека, который организовал убийство моего брата. Это я знаю точно. Он также пытался возбудить уголовные дела против меня», — сказала Аида Салянова.

Напомним, Улана Салянова убили в его доме 5 ноября 2017 года. Преступники ничего не взяли. После преступления они скрылись. Основного подозреваемого задержали в конце декабря 2017-го. Известно, что он неоднократно судим.