Участились случаи провоза из Кыргызстана в Дубай наркосодержащего лекарства

МИД предупреждает граждан Кыргызстана не брать у незнакомцев посылки в аэропортах. В ведомстве объяснили почему.

По его данным, в последнее время участились случаи задержания граждан Кыргызстана службами безопасности и таможенного органа международного аэропорта в Дубае по фактам незаконного ввоза запрещенных в Объединенных Арабских Эмиратах лекарств, в частности препарата «Лирика» (наркосодержащий препарат, выписываемый в качестве обезболивающего).

МИД призвал кыргызстанцев, чтобы избежать возможных арестов и уголовного преследования, быть бдительными и не принимать в аэропортах от незнакомых и сомнительных людей различные бандероли.

Перед выездом за границу МИД рекомендует кыргызстанцам внимательно знакомиться с таможенными правилами и внутренним законодательством страны въезда.